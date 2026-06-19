(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 3 năm gần nhất

Điểm chuẩn trường Đại học Xây dựng Hà Nội 3 năm gần nhất

Năm 2025, điểm chuẩn của trường này trong năm ngoái dao động ở mức 20,5 - 27 điểm. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa của trường đạt mức cao nhất với 27 điểm.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tuyển sinh 4.700 chỉ tiêu (bằng chỉ tiêu so với năm ngoái) cho năm 2026 với 6 phương thức xét tuyển, bao gồm:

Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kết quả thi các môn năng khiếu năm 2026 (với các chương trình đào tạo có xét tuyển các môn năng khiếu).

Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

Phương thức 3, 4, 5: Xét kết quả các Kỳ thi do các cơ sở giáo dục đại học khác tổ chức (TSA, SPT, V-SAT)

Phương thức 6: Tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển

Học phí đại học chính quy chương trình chuẩn (Kỹ sư/Kiến trúc sư/Cử nhân) và chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao - PFIEV trung bình năm học 2026-2027 là 20,9 triệu đồng/năm học.