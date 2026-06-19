(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Dược Hà Nội 3 năm qua:

Điểm chuẩn trường Đại học Dược Hà Nội 3 năm qua tăng giảm ra sao?

Năm ngoái, trường Đại học Dược Hà Nội lấy điểm chuẩn dao động từ 20 - 24,50 điểm. Trong 3 năm gần nhất, ngành Dược học có điểm chuẩn cao nhất từ 24,50 - 25,51 điểm. Năm 2025, ngành Công nghệ sinh học có điểm chuẩn thấp nhất trong 3 năm qua với 20 điểm.

Năm nay, nhà trường tuyển sinh với tổng 890 chỉ tiêu cho 4 ngành đào tạo (ngành Dược học tuyển nhiều nhất với 680 chỉ tiêu). Năm 2026, trường Đại học Dược Hà Nội tuyển sinh với các phương thức gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định về tuyển thẳng của Bộ GD&ĐT và nhà trường.

Phương thức 2: Chỉ xét tuyển đối với học sinh học THPT niên khóa 2023-2026, tốt nghiệp THPT năm 2026.

Phương thức 2A: Xét kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ SAT.

Phương thức 2B: Xét kết quả học tập THPT đối với học sinh giỏi các lớp chuyên của trường THPT năng khiếu/ chuyên cấp quốc gia hoặc cấp Tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương.

Phương thức 2C: Xét chứng chỉ quốc tế GCE A-level

Phương thức 3: Xét kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2026. Phương thức này chỉ áp dụng cho ngành Dược học.

Phương thức 4: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bên cạnh đó, năm nay, trường cũng tuyển sinh chương trình song bằng với Đại học Sydney, Úc ngành Dược học trình độ đại học với chỉ tiêu dự kiến là 30 chỉ tiêu. Điều kiện xét tuyển:

Thí sinh trúng tuyển, xác nhận nhập học vào trường ngành Dược học năm 2026 và có nguyện vọng tham gia chương trình.

Yêu cầu trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt 6,5 điểm chứng chỉ IELTS (không có điểm kỹ năng nào dưới 6,0) hoặc chứng chỉ tiếng Anh khác tương đương còn thời hạn tính đến ngày nộp hồ sơ.

Trường áp dụng mức học phí ngành Dược học 5,8 triệu đồng/ tháng (58 triệu đồng/năm học). Ngành Hóa dược áp dụng mức 3,85 triệu đồng/ tháng (38,5 triệu đồng/năm học). Ngành công nghệ sinh học và ngành hóa học áp dụng mức 2,8 triệu đồng/ tháng (28 triệu đồng/ năm học).

Đối với chương trình liên kết đào tạo ngành Dược học, giai đoạn 1 học tại trường Đại học Dược Hà Nội, mức thu học phí dự kiến năm học 2026-2027 là 15 triệu đồng/ tháng (150 triệu đồng/ năm học).

Mức học phí các năm học sau có thể điều chỉnh cho phù hợp với chi phí đào tạo thực tế nhưng không vượt quá 10% so với mức học phí năm liền trước và các quy định hiện hành.

Giai đoạn 2, học tại Đại học Sydney, Australia, mức học phí theo quy định của Đại học Sydney đối với chương trình đào tạo sinh viên quốc tế tương ứng, các năm học sau mức học phí có thể điều chỉnh cho phù hợp với chi phí đào tạo thực tế nhưng không vượt quá 5% so với mức học phí năm liền trước.