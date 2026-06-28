(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Hải quân 3 năm gần nhất:

Điểm chuẩn Học viện Hải quân 3 năm gần nhất

Năm 2025, điểm chuẩn của Học viện Hải quân lấy từ 23,08 - 23,96. Trong đó ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân tuyển thí sinh miền Nam với 23,08 điểm, thí sinh miền Bắc lấy 23,96 điểm.

Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện là 269 (thí sinh nam phía Bắc: 108, thí sinh nam phía Nam: 161). Các thí sinh có kết quả học tập tốt, điểm xét tuyển cao, có trình độ ngoại ngữ, được tuyển chọn cử đi đào tạo ở nước ngoài.

Phương thức xét tuyển năm 2026 của Học viện gồm:

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Quốc phòng.

Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026.

Xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng tổ chức năm 2026.

Học viện cũng lưu ý, thí sinh phải qua sơ tuyển tại Ban chỉ huy quân sự địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc đơn vị (nếu là quân nhân). Điều kiện được sơ tuyển gồm: