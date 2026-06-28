Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Hải quân 3 năm gần nhất:
Năm 2025, điểm chuẩn của Học viện Hải quân lấy từ 23,08 - 23,96. Trong đó ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân tuyển thí sinh miền Nam với 23,08 điểm, thí sinh miền Bắc lấy 23,96 điểm.
Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện là 269 (thí sinh nam phía Bắc: 108, thí sinh nam phía Nam: 161). Các thí sinh có kết quả học tập tốt, điểm xét tuyển cao, có trình độ ngoại ngữ, được tuyển chọn cử đi đào tạo ở nước ngoài.
Phương thức xét tuyển năm 2026 của Học viện gồm:
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Quốc phòng.
- Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
- Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026.
- Xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng tổ chức năm 2026.
Học viện cũng lưu ý, thí sinh phải qua sơ tuyển tại Ban chỉ huy quân sự địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc đơn vị (nếu là quân nhân). Điều kiện được sơ tuyển gồm:
- Thí sinh là đoàn viên thanh niên, có phẩm chất tốt, có lý lịch rõ ràng, tốt nghiệp THPT, từ 17 đến 21 tuổi đối với thí sinh dân sự, từ 18 đến 23 tuổi đối với thí sinh là quân nhân.
- Về sức khỏe: Thí sinh thuộc KV2, KV2NT, KV3 (chiều cao từ 1m65 trở lên, cân nặng 50kg trở lên). Thí sinh thuộc khu vực 1, hải đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số (chiều cao từ 1m60 trở lên, cân nặng 48kg trở lên). Thí sinh thuộc 16 dân tộc thiếu số rất ít người (chiều cao từ 1m58 trở lên, cân nặng 46kg trở lên). Chỉ số BMI < 30, không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị.
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