Điểm chuẩn Học viện Quân y 3 năm gần đây thay đổi ra sao?

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Quân y 3 năm gần đây:

Điểm chuẩn Học viện Quân y 3 năm gần đây đối với hệ Quân sự

Điểm chuẩn Học viện Quân y 3 năm gần đây đối với hệ Dân sự

Năm 2025, điểm chuẩn của Học viện Quân y dao động từ 24,81 - 30 điểm tùy từng ngành đào tạo. Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Y khoa với 30 điểm đối với thí sinh là nữ miền Bắc. Điểm chuẩn thấp nhất ở ngành Dược học 24,81 điểm thí sinh Nam, miền Nam.

Năm nay, Học viện tuyển sinh tổng 250 chỉ tiêu cho 2 nghành. Cụ thể, ngành Y khoa tuyển 200 chỉ tiêu và ngành Dược học tuyển 50 chỉ tiêu.

Ở hệ Quân sự, Học viện sử dụng 4 phương thức xét tuyển, gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Quốc phòng.

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Quốc phòng. Phương thức 2: Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026.

Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026. Phương thức 3: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2026.

Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2026. Phương thức 4: Xét quả kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức năm 2026.

Đối tượng tuyển sinh hệ Quân sự gồm:

Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ 12 tháng trở lên, tính đến tháng 4 năm tuyển sinh (quân nhân nhập ngũ từ năm 2025 trở về trước); Quân nhân chuyên nghiệp; Công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội đủ 12 tháng trở lên, tính đến tháng 9 năm tuyển sinh.

Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân), số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế.

Nữ thanh niên ngoài Quân đội và nữ quân nhân: Tuyển 10% chỉ tiêu cho Ngành Y khoa.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học tại Học viện Quân y phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh Quân sự cấp cấp xã/phường; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh Quân sự cấp trung đoàn và tương đương).

Thanh niên ngoài Quân đội từ 17 - 21 tuổi; Quân nhân tại ngũ hoặc xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân từ 18 - 23 tuổi.

Với hệ Dân sự, Học viện sử dụng 3 phương thức xét tuyển, gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Quốc phòng.

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Quốc phòng. Phương thức 2 : Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026.

: Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026. Phương thức 3: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2026.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đáp ứng quy định ngưỡng đầu vào đối với chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế.