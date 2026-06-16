(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Biên phòng 3 năm gần đây:

Điểm chuẩn Học viện Biên phòng 3 năm gần đây

Năm ngoái, ngành Luật của Học viện Biên phòng lấy điểm chuẩn cao nhất với 28,20 điểm thí sinh miền Bắc. Trong đó, ngành có điểm chuẩn thấp nhất là 26,13 thí sinh Quân khu 7.

Năm nay, Học viện tuyển sinh tổng 150 chỉ tiêu (phía Bắc 69 chỉ tiêu, phía Nam 81 chỉ tiêu (Quân khu 4: 7 chỉ tiêu; Quân khu 5: 30 chỉ tiêu; Quân khu 7: 21 chỉ tiêu; Quân khu 9: 23 chỉ tiêu).

Học viện xét tuyển theo 4 phương thức :

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Bộ Quốc phòng.

- Phương thức 2: Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026.

- Phương thức 3: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2026 đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển, có kết quả điểm các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT phù hợp với tổ hợp xét tuyển.

- Phương thức 4: Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức năm 2026.

Ngành Biên phòng Học viện xét 3 tổ hợp C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh).

Vùng tuyển sinh đối với ngành Biên phòng là 46% chỉ tiêu thí sinh có nơi thường trú ở phía Bắc (từ tỉnh Quảng Bình trở ra), thí sinh có nơi thường trú tại các tỉnh phía Nam được xác định đến từng quân khu: Quân khu 4 (tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế) tuyển 5 %, Quân khu 5 tuyển 20%, Quân khu 7 tuyển 14%, Quân khu 9 tuyển 15%.

- Ngành Luật tuyển 70% chỉ tiêu thí sinh có nơi thường trú ở phía Bắc (từ tỉnh Quảng Bình trở ra); 30% chỉ tiêu thí sinh có nơi thường trú ở phía Nam (từ tỉnh Quảng Trị trở vào).

- Lưu ý: Thí sinh có nơi thường trú phía Nam được tính từ tỉnh Quảng Trị trở vào (thời gian thường trú phía Nam tính đến tháng 9/2026 phải đủ 3 năm liên tục trở lên; phải học năm lớp 12 và dự thi tốt nghiệp THPT tại các tỉnh phía Nam).