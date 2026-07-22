Tạm giữ hình sự tài xế lái ô tô đẩy CSGT rồi bỏ chạy ở Hà Nội

Ngày 22/7, Thượng tá Lê Xuân Hanh - Trưởng Công an phường Từ Liêm (TP Hà Nội) - cho biết đơn vị tạm giữ hình sự Trịnh Văn Nam - người điều khiển ô tô đẩy một cán bộ CSGT trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy.

Theo đó, sáng 20/7, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng.

Cơ quan công an đưa Trịnh Văn Nam đến thực nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: T.V.

Khoảng 8h20, lực lượng chức năng phát hiện ô tô nhãn hiệu Ford Territory màu đen, biển kiểm soát 36B-548.XX vi phạm lỗi “Rẽ tại nơi có biển cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển” nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh của CSGT, tài xế điều khiển xe tiến về phía trước, đẩy một cán bộ CSGT phải di chuyển giật lùi, sau đó lách sang bên phải rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an các đơn vị và sử dụng hệ thống camera AI để xác minh, truy vết phương tiện và người điều khiển nhằm xử lý theo quy định.

Đến khoảng 22h40 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã mời người điều khiển phương tiện đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 6 để làm việc.

Danh tính người điều khiển xe biển kiểm soát 36B-548.XX được xác định là Trịnh Văn Nam (SN 1996, trú tại Vĩnh Lộc, Thanh Hóa).

Tại cơ quan công an, người này thừa nhận là người điều khiển phương tiện và không chấp hành hiệu lệnh của CSGT khi bị kiểm tra vào sáng cùng ngày. Đội CSGT đường bộ số 6 đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.