Điểm sàn vào các trường công an năm 2026

Điểm này được tính theo công thức riêng, kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm bài đánh giá năng lực của Bộ công an.

Bộ Công an vừa công bố mức điểm sàn vào các học viện, trường công an nhân dân. Cụ thể, với ngành Y khoa của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, thí sinh phải đạt tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn theo tổ hợp từ 22 (không nhân hệ số, không tính điểm cộng), đồng thời đạt từ 20/100 điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026.

Với các ngành còn lại của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh và 7 trường gồm Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Quốc tế, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy, điểm sàn là 70 trở lên.

Đây là tổng điểm thi 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 thuộc tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế) theo thang điểm 100 và điểm thi bài thi đánh giá của Bộ Công an theo thang điểm 100, không có điểm liệt theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an.

Thí sinh thi vào trường công an năm 2026. (Ảnh: Thúy Nga)

Đồng thời, thí sinh có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30, áp dụng đối với thí sinh thi tốt nghiệp từ năm 2026.

Điểm sàn đối với trình độ trung cấp chính quy tuyển mới từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (không nhân hệ số, không có điểm cộng) của 3 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường công an là 10 điểm, không có điểm liệt theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Theo Bộ Công an, năm 2026 có hơn 22.300 thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường công an nhân dân, tăng so với hai năm trước. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh chỉ là 2.070, tương đương tỷ lệ cạnh tranh khoảng 1 chọi 11.

Trong đó, 89 thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 1 (xét tuyển thẳng); hơn 2.300 thí sinh đăng ký theo phương thức 2 (sử dụng chứng chỉ quốc tế kết hợp với bài thi đánh giá của Bộ Công an); hơn 21.600 thí sinh đăng ký theo phương thức 3 (sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với bài thi đánh giá).