Đi bộ và đạp xe, hình thức tập luyện nào giảm cân tốt hơn?

Đi bộ có tác dụng gì?

Đi bộ là lựa chọn luyện tập phổ biến, đặc biệt là với người cao tuổi. Chỉ với 30 phút đi bộ mỗi ngày, bạn có thể thu được nhiều lợi ích sức khỏe đáng chú ý.

Ổn định huyết áp

Đi bộ nhẹ nhàng giúp tăng cường lưu thông máu, giảm áp lực lên thành động mạch, giúp duy trì huyết áp ổn định.

Tăng cường trao đổi chất

Thói quen đi bộ 30 phút mỗi sáng kích hoạt quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, hỗ trợ giảm cân và duy trì cân nặng ổn định.

Cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng

Đi bộ và đạp xe đều đem lại những lợi ích tích cực cho sức khoẻ (Ảnh: Healthline)

Đi bộ giúp cơ thể sản sinh endorphin, giảm hormone căng thẳng cortisol, từ đó mang lại cảm giác thư giãn và cải thiện tâm trạng. Đi bộ cũng hỗ trợ những người bị rối loạn giấc ngủ (như khó ngủ, ngủ không sâu…) dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn và giảm nguy cơ bị mất ngủ.

Tăng cường sức khỏe tim mạch và phổi

Việc đi bộ đều đặn giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường chức năng tim và phổi, nâng cao sức bền và giảm nguy cơ mệt mỏi. Khi đi bộ, máu được lưu thông mạnh mẽ khắp cơ thể, hỗ trợ kích thích quá trình trao đổi chất, bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ bị đột quỵ.

Đạp xe có tác dụng gì?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo người lớn nên thực hiện ít nhất 150 phút hoạt động thể chất aerobic cường độ vừa phải, như đạp xe, mỗi tuần. Theo trang Medicalnewstoday, đạp xe mang lại một số lợi ích tiêu biểu dưới đây:

Tốt cho tim mạch

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng đạp xe có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Cụ thể, những người đạp xe đi làm có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 46% và nguy cơ tử vong do bệnh này giảm 52%. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy rằng đạp xe đi làm không chỉ cải thiện sức khỏe tim mạch mà còn có thể làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Quản lý cân nặng

Đạp xe là bài tập hiệu quả giúp giảm mỡ và duy trì cân nặng. Nó tăng cường trao đổi chất, xây dựng cơ bắp và đốt cháy chất béo. Tùy vào cường độ, đạp xe có thể đốt cháy tới 300 calo mỗi giờ, và khi tăng cường độ, bạn sẽ đốt cháy nhiều calo hơn trong thời gian ngắn. Điều này giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả khi kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý.

Lợi ích cho cơ xương khớp

Đạp xe ít gây áp lực lên cơ xương khớp hơn so với đi bộ, vì vậy rất phù hợp cho những người gặp vấn đề về xương khớp hoặc đang trong quá trình phục hồi sau chấn thương.

Đạp xe so với đi bộ, hình thức nào đốt cháy nhiều calo hơn?

Đi bộ và đạp xe đều là những phương pháp tập luyện hiệu quả giúp đốt cháy calo và hỗ trợ giảm cân. Lượng calo bạn đốt cháy phụ thuộc vào cường độ của bài tập, với cường độ càng cao thì càng đốt cháy nhiều calo hơn. Bên cạnh đó, số calo tiêu thụ còn phụ thuộc vào các yếu tố như cân nặng, độ tuổi, giới tính và tỷ lệ trao đổi chất của mỗi người.

Theo trang Healthline, đạp xe tiêu tốn nhiều calo hơn đi bộ. Nếu bạn nặng khoảng 68kg, đạp xe với tốc độ nhẹ 16 – 19km/giờ trong 30 phút, sẽ sử dụng khoảng 240 calo. Tuy nhiên, nếu đi bộ với tốc độ 5.6 km/giờ trong cùng khoảng thời gian, bạn sẽ chỉ sử dụng 154 calo.

Đạp xe đốt cháy nhiều calo hơn đi bộ vì nó tác động đến nhiều nhóm cơ hơn, yêu cầu nỗ lực lớn hơn để duy trì cân bằng và tốc độ.

Hơn nữa, đạp xe yêu cầu cơ thể tiêu thụ nhiều oxy hơn, điều này làm tăng mức độ năng lượng sử dụng để cung cấp cho cơ bắp và các cơ quan. Nhờ vậy, đạp xe mang lại hiệu quả cao hơn trong việc giảm cân và có thể là lựa chọn tối ưu nếu bạn muốn giảm cân nhanh chóng.

Mặc dù cả đi bộ và đạp xe đều có những lợi ích riêng biệt cho sức khỏe và giảm cân, đạp xe có thể là lựa chọn tốt hơn nếu bạn muốn đốt cháy nhiều calo trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, việc kết hợp cả hai hình thức này vào chế độ tập luyện hàng ngày sẽ mang lại hiệu quả tối ưu.