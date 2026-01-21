Đi bộ bao nhiêu km mỗi ngày là đủ để cải thiện thể lực?

(VTC News) -

Khoảng cách đi bộ hợp lý cho sức khoẻ

Đi bộ là hình thức vận động dễ thực hiện và phù hợp với hầu hết mọi người để đáp ứng nhu cầu hoạt động thể chất hằng ngày. Việc đặt mục tiêu số bước mỗi ngày và lên kế hoạch đi bộ nhanh thường xuyên có thể giúp bạn đạt được nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Không có một con số cố định về khoảng cách đi bộ cho tất cả mọi người (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, chương trình đi bộ nên được cá nhân hóa dựa trên thể lực hiện tại và mục tiêu bạn mong muốn. Bạn có thể thiết lập mục tiêu số bước hằng ngày để phục vụ những mục tiêu sức khỏe khác nhau.

Theo khuyến nghị của các tổ chức y tế, người trưởng thành nên duy trì tối thiểu 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa mỗi tuần. Nếu chọn đi bộ, điều này tương đương với khoảng 22 phút đi bộ nhanh mỗi ngày, tương ứng khoảng 1,6 km.

Tuy vậy, nếu muốn nâng cao thể lực rõ rệt và cải thiện sức khỏe về lâu dài, quãng đường đi bộ cần được tăng lên. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng đi bộ khoảng 6,5–8 km mỗi ngày, tương đương 8.000 - 10.000 bước, mang lại hiệu quả sức khỏe tốt hơn. Thói quen đi bộ ít nhất 8.000 bước/ngày liên quan chặt chẽ đến việc cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ tử vong sớm.

Cách tăng số km đi bộ mỗi ngày

Mặc dù đi bộ là hình thức vận động đơn giản và dễ áp dụng, không phải ai cũng có thể duy trì đủ số km mỗi ngày như mong muốn. Để giúp việc đi bộ trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn, bạn có thể áp dụng những cách sau:

Tận dụng máy chạy bộ: Trong trường hợp thời tiết xấu, môi trường không an toàn hoặc điều kiện đi bộ ngoài trời không thuận lợi, máy chạy bộ là giải pháp phù hợp giúp bạn duy trì số bước mà không cần ra ngoài

Tham gia các thử thách đi bộ: Rủ bạn bè, người thân hoặc đồng nghiệp cùng đặt mục tiêu số bước hoặc số km mỗi ngày. Các ứng dụng sức khỏe hiện nay cũng cung cấp nhiều thử thách giúp tăng động lực vận động.

Đi bộ nhiều hơn trong sinh hoạt hằng ngày: Khi đi mua sắm hay làm việc vặt, hãy đỗ xe xa lối vào để chủ động tăng thêm số bước đi bộ.

Biến đi bộ thành hoạt động xã hội: Thay vì gặp gỡ bạn bè tại quán ăn hay cà phê, bạn có thể đi bộ, dạo công viên hoặc leo núi nhẹ cùng nhau, vừa vận động vừa trò chuyện.

Ưu tiên đi bộ khi di chuyển: Với những quãng đường ngắn, hãy lựa chọn đi bộ thay vì lái xe để tăng mức độ vận động tự nhiên trong ngày.

Xuống phương tiện công cộng sớm hơn: Nếu bạn đi xe buýt hoặc tàu điện, việc xuống sớm một trạm và đi bộ phần đường còn lại là cách đơn giản để tích lũy thêm quãng đường mỗi ngày.

Những điều chỉnh nhỏ trong thói quen sinh hoạt hằng ngày có thể giúp bạn tăng đáng kể số km đi bộ, từ đó cải thiện sức khỏe một cách bền vững.