(VTC News) -

Biển số xe là gì?

Biển số xe hay còn gọi là biển kiểm soát xe cơ giới là tấm biển gắn trên mỗi xe cơ giới, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cụ thể là cơ quan công an cấp khi mua xe hoặc chuyển nhượng xe.

Về chất liệu, biển số xe được sản xuất bằng kim loại, có màng phản quang, ký hiệu bảo mật Công an hiệu đóng chìm do đơn vị được Bộ Công an cấp phép sản xuất biển số, do Cục Cảnh sát giao thông quản lý. Riêng biển số xe đăng ký tạm thời được in trên giấy.

Xe máy được cấp biển số gắn phía sau xe, kích thước: Chiều cao 140 mm, chiều dài 190 mm. Nhóm số thứ nhất là ký hiệu địa phương đăng ký xe và sêri đăng ký. Nhóm số thứ hai là thứ tự xe đăng ký gồm 5 chữ số tự nhiên, từ 000.01 đến 999.99.

Biển số xe máy của tổ chức, cá nhân nước ngoài, nhóm thứ nhất là ký hiệu địa phương đăng ký xe, nhóm thứ hai là ký hiệu tên nước của chủ xe, nhóm thứ ba là seri đăng ký và nhóm thứ tư là thứ tự xe đăng ký gồm 3 chữ số tự nhiên từ 001 đến 999.

Người dân bấm biển số xe. (Ảnh: lawnet)

Đi bấm biển số xe máy cần giấy tờ gì?

Để có thể thực hiện được việc làm giấy tờ và biển số xe máy thì chủ xe máy cần phải chuẩn bị một số giấy tờ sau:

- Giấy khai đăng đăng ký xe theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA.

- Giấy tờ lệ phí trước bạ, gồm Biên lai hoặc Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước hoặc giấy ủy nhiệm chi qua ngân hàng nộp lệ phí trước bạ hoặc giấy tờ nộp lệ phí trước bạ khác theo quy định của pháp luật hoặc giấy thông tin dữ liệu nộp lệ phí trước bạ được in từ hệ thống đăng ký quản lý xe.

- Giấy tờ của chủ xe: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc Sổ hộ khẩu đối với công dân Việt Nam hoặc là thị thực (visa) thời hạn từ một năm trở lên đối với người nước ngoài.

- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của xe.

- Hóa đơn GTGT.

- Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe.

- Biên lai, chứng từ đóng lệ phí trước bạ.

- Giấy khai đăng ký xe đã dán bàn cà số khung, số máy; căn cước công dân, hộ khẩu.

- Giấy đóng lệ phí đăng ký xe.