Đề xuất tăng mức thu nhập xác định người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Trong đó đáng chú ý là đề xuất điều chỉnh mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh.

Theo dự thảo, người phụ thuộc sẽ được xác định khi có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn không vượt quá 3 triệu đồng. Mức này tăng mạnh so với quy định hiện hành là không quá 1 triệu đồng/tháng.

Thực tế, mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc duy trì 1 triệu đồng mỗi tháng từ 2013. Sau hơn một thập kỷ, mặt bằng giá cả, chi tiêu và thu nhập của người dân đã thay đổi đáng kể, khiến ngưỡng thu nhập này không còn phù hợp với thực tế. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cho rằng cần thiết phải điều chỉnh mức này nhằm phản ánh đúng điều kiện sống, mặt bằng thu nhập của nền kinh tế.

Đề xuất tăng mức thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng.

Theo Bộ Tài chính, ngưỡng thu nhập tăng lên 3 triệu đồng với người phụ thuộc hiện cao hơn mức tăng chi tiêu - thu nhập bình quân trong 12 năm qua và dự báo những năm tới. Mức này cũng vượt ngưỡng thu nhập xác định hộ nghèo tại khu vực đô thị theo quy định mới.

Việc nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc được đánh giá là bước điều chỉnh cần thiết trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, y tế, giáo dục ngày càng gia tăng. Khi mức thu nhập tối đa của người phụ thuộc được nới rộng, nhiều trường hợp sẽ đủ điều kiện để người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh, qua đó góp phần giảm nghĩa vụ thuế thực tế.

Tuy nhiên, dự thảo cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người nộp thuế trong việc tự xác định và kê khai trung thực thông tin người phụ thuộc. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện kê khai không chính xác sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, chi tiêu bình quân đầu người năm 2024 đạt 2,977 triệu đồng mỗi tháng, tăng khoảng 1,6 lần so với mức 1,888 triệu đồng năm 2014. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 5,15 triệu đồng mỗi tháng, gấp khoảng 2 lần so với mức 2,637 triệu đồng năm 2014.

Dự thảo cũng quy định người phụ thuộc gồm con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; cha mẹ, cha mẹ vợ hoặc chồng; cha dượng, mẹ kế; cha mẹ nuôi của người nộp thuế.

Ngoài ra, người phụ thuộc còn bao gồm con từ 18 tuổi trở lên trong trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, khuyết tật; người không có khả năng lao động; hoặc con đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả học phổ thông trong thời gian chờ kết quả thi từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12.