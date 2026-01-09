Mở rộng vụ trùm đòi nợ thuê Được 'Đất Bắc': Bắt thêm 7 bị can

(VTC News) -

Ngày 9/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết, mở rộng điều tra vụ án liên quan đường dây đòi nợ thuê hoạt động có tổ chức do Hồ Thành Được cầm đầu, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 7 người.

Nhóm bị can gồm: Nguyễn Quốc Tấn (SN 1977, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Hữu Tính (SN 1987, ngụ phường Long Phước), Nguyễn Thanh Linh (SN 1991, ngụ phường Bình Trưng), Nguyễn Minh Hiệp (SN 1988, ngụ phường Long Trường), Trần Anh Nghĩa (SN 1991, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây), Trương Công Định (SN 1996, ngụ phường Cát Lái) và Nguyễn Tấn Phát (SN 1992, ngụ phường Long Trường, TP.HCM).

Các bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Trung Thế Lữ tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an TP.HCM)

Đáng chú ý, theo kết quả điều tra ban đầu, người bị hại trong vụ cưỡng đoạt tài sản này là Nguyễn Trung Thế Lữ (SN 1994, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đắk Lắk). Tuy nhiên, quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Trung Thế Lữ không chỉ là người bị hại mà còn có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Nguyễn Trung Thế Lữ đã lợi dụng hoàn cảnh khó khăn và sự tin tưởng của bà B.T.H (SN 1976, trú phường Cầu Kiệu, TP.HCM) để thực hiện hành vi lừa đảo. Lữ đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có mối quan hệ quen biết và có thể “kết nối”, “lo liệu” cho 4 nhân viên của bà H đang bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Tin tưởng vào những lời hứa hẹn của Lữ, bà H đã nhiều lần đưa tiền với mong muốn các nhân viên của mình được giúp đỡ trong quá trình giải quyết vụ án.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy Nguyễn Trung Thế Lữ hoàn toàn không có khả năng, cũng như không hề liên hệ với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào để thực hiện những cam kết đã đưa ra.

Toàn bộ số tiền nhận được từ bà H, Lữ sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền mà đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt là 2,5 tỷ đồng. Với hành vi trên, Nguyễn Trung Thế Lữ đã bị cơ quan điều tra khởi tố để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, tháng 12/2025, Công an TP.HCM khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Hồ Thành Được (thường gọi Được Đất Bắc; SN 1991, quê Đồng Tháp) cùng 19 người khác về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã phát hiện dấu hiệu hoạt động cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng Công ty mua bán nợ Đất Bắc, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam.

Các công ty này do đối tượng Hồ Thành Được cầm đầu.

Các công ty trên đều tổ chức bộ phận “thu hồi nợ”, tuyển nhân viên tham gia hoạt động đòi nợ trái pháp luật, chiếm đoạt tiền tỷ.

Hồ Thành Được thời điểm bị bắt. (Ảnh: CACC)

Mở rộng điều tra vụ án liên quan Công ty TNHH Mua bán nợ Đất Bắc, Công ty TNHH Mua bán nợ Bắc Nam và Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ, công an phát hiện nhiều dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê trái pháp luật.

Các hoạt động trên có liên quan đến Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong (tức Phong Lê) điều hành; Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng thành lập; cùng nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức cầm đầu.

Giống băng Được Đất Bắc, Phong Lê cũng quảng cáo hoạt động đòi nợ trên TikTok và các mạng xã hội khác, với những hình ảnh đông giang hồ, xăm trổ để gây thanh thế.

Tại Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai, Lê Tuấn Phong trực tiếp thỏa thuận, ký các hợp đồng mua bán nợ mang tính giả cách, thực chất là hợp đồng đòi nợ thuê.

Nhóm này hưởng lợi từ 30% đến 50% trên tổng số tiền thu hồi. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ hai vụ cưỡng đoạt với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát, Đỗ Văn Hoàng trực tiếp thỏa thuận mức ăn chia, soạn thảo các hợp đồng mua bán nợ mang tính hợp thức hóa nhằm đối phó khi bị kiểm tra. Tỷ lệ hưởng lợi dao động từ 20% đến 40% tùy từng hợp đồng và hình thức môi giới. Hoạt động đòi nợ được tổ chức theo mô-típ tương tự Công ty Lê Phong Gia Lai.

Cơ quan điều tra cũng xác định nhóm do Nguyễn Trung Đức điều hành, dù đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí - lắp đặt thiết bị, nhưng từ tháng 4/2025 đã tập hợp nhiều người để nhận hợp đồng đòi nợ thuê cho các khoản nợ khó đòi.

Công an TP.HCM tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 14 người về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và 1 người về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tiếp tục mở rộng điều tra vụ án trong đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng đòi nợ thuê trên.