Đây là cách ăn trứng giúp phòng ngừa đột quỵ

(VTC News) -

Trứng vốn “mang tiếng” là không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá nhiều. Nguyên nhân là do lượng cholesterol trong trứng. Theo Medical News Today, một số nghiên cứu đã chỉ ra lòng đỏ trứng có hàm lượng cholesterol cao nên trứng có thể là thực phẩm không tốt cho sức khỏe, đặc biệt đối với những người mắc các bệnh về tim mạch.

Thế nhưng, có một sự thật không thể phủ nhận đó là trứng cũng là nguồn cung cấp dồi dào các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như protein, vitamin, phospholipid và carotenoid. Bên cạnh đó, những nghiên cứu gần đây ngày càng chứng minh được trứng không thực sự ảnh hưởng tới nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở người.

Trứng là thực phẩm vô cùng thân thuộc (Ảnh: Medical News Today)

Ví dụ, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMJ vào năm 2013 kết luận, ăn 1 quả trứng mỗi ngày không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch hoặc đột quỵ. Một nghiên cứu khác được công bố vào đầu tháng 5 năm 2018 trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ cho rằng “chế độ ăn nhiều trứng” - lên đến 12 quả trứng mỗi tuần không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Thậm chí, một nghiên cứu khác của Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) phát hiện thường xuyên ăn trứng với mức độ vừa phải còn có thể bảo vệ sức khỏe tim mạch và phòng ngừa đột quỵ.

Ăn trứng thế nào để phòng ngừa đột quỵ?

Trong nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Bắc Kinh, các tác giả đã phân tích thông tin sức khỏe của 416.213 người trưởng thành trong khoảng thời gian 8,9 năm.

Tất cả những người tham gia đều không mắc ung thư, bệnh tim mạch và tiểu đường ở thời điểm nghiên cứu bắt đầu. Trong thời gian đó, 83.977 người tham gia được chẩn đoán mắc bệnh tim mạch, 9.985 người tử vong do các nguyên nhân liên quan đến căn bệnh này và 5.103 người mắc các biến cố nghiêm trọng liên quan tới tim mạch.

Các tác giả của nghiên cứu nhận thấy, những người thường ăn khoảng 1 quả trứng mỗi ngày có nguy cơ bị đột quỵ do xuất huyết não thấp hơn 26%, nguy cơ tử vong do loại biến cố này thấp hơn 28% và nguy cơ tử vong liên quan đến bệnh tim mạch thấp hơn 18% so với những người không bao giờ hoặc hiếm khi ăn trứng. Đồng thời, những người ăn trứng hàng ngày cũng có nguy cơ mắc bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ thấp hơn 12% so với nhóm còn lại.

Nghiên cứu trên là một nghiên cứu quan sát. Tuy nhiên, bằng việc quan sát một nhóm lớn những người tham gia và điều chỉnh các yếu tố gây nhiễu, các tác giả của nghiên cứu tin rằng việc tiêu thụ trứng hàng ngày với mức độ vừa phải có thể ngăn ngừa được nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và biến chứng của căn bệnh này.

Ăn một quả trứng mỗi ngày có thể phòng ngừa đột quỵ (Ảnh: Daily Mail)

Làm gì để phòng ngừa đột quỵ?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC), để phòng ngừa đột quỵ, mỗi người cần thực hiện những điều sau đây:

Có chế độ ăn uống lành mạnh

Việc chọn đồ ăn, thức uống lành mạnh có thể giúp ngăn ngừa đột quỵ. Theo đó, cần ăn nhiều trái cây và rau củ tươi; hạn chế thực phẩm nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và cholesterol; hạn chế muối.

Giữ cân nặng ở mức vừa phải

Thừa cân hoặc béo phì làm tăng nguy cơ đột quỵ. Chính vì thế, hãy luôn giữ cân nặng ở mức vừa phải.

Tập thể dục thường xuyên

Hoạt động thể chất có thể giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh và giảm cholesterol cũng như huyết áp. Người trưởng thành nên dành 2,5 giờ mỗi tuần cho các hoạt động thể chất với cường độ vừa phải, chẳng hạn như đi bộ nhanh. Con số này ở trẻ em và thanh thiếu niên là 1 giờ mỗi tuần.

Không hút thuốc lá

Hút thuốc lá làm tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ. Nếu bạn đang hút thuốc, hãy bỏ thói quen này càng sớm càng tốt.

Hạn chế đồ uống có cồn

Thường xuyên uống đồ uống có cồn có thể làm tăng huyết áp và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Nam giới không nên uống quá 2 đơn vị cồn mỗi ngày và phụ nữ không nên uống quá 1đơn vị cồn mỗi ngày.

Kiểm soát tình trạng bệnh lý nền

Nếu bạn đang mắc các bệnh về tim, cholesterol cao, huyết áp cao hoặc tiểu đường, hãy kiểm soát tốt các tình trạng này để giảm nguy cơ đột quỵ.

Đối với những người khỏe mạnh không mắc các tình trạng trên, CDC khuyến nghị mọi người nên đi kiểm tra nồng độ cholesterol trong máu ít nhất 5 năm 1 lần, đồng thời cần kiểm tra huyết áp, đường huyết định kỳ để sớm phát hiện bệnh và có cách can thiệp kịp thời.