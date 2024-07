Dấu hiệu chứng tỏ nồi xe tay ga bị hỏng

(VTC News) -

Xe tay ga sử dụng trong thời gian dài sẽ không còn mượt và bốc nữa, nguyên nhân chủ yếu là do các bộ phận của xe đã xuống cấp, dính nhiều bụi bẩn, hao mòn mà trong đó bộ nồi xe tay ga là bộ phận quan trọng, chịu ảnh hưởng lớn nhất.

Lúc này, chủ xe phải tính ý nhận ra những dấu hiệu lạ và cần khắc phục kịp thời trước khi nó làm ảnh hưởng đến các bộ phận khác và khiến xe ngừng hoạt động.

Nồi xe phát ra tiếng kêu xào xào

Đôi khi bạn chạy xe và nghe thấy những âm thanh lạ như tiếng “xào xào” phát ra từ bộ nồi của xe tay ga. Điều này là dấu hiệu cho thấy bộ nồi xe tay ga đã bị hư hỏng, chi tiết bi-văng của ly hợp trước trên xe đã bị lỗi.

Nếu chủ xe không nhanh chóng chăm sóc và bảo dưỡng sẽ khiến cụm ly hợp hỏng do guốc ly hợp càng ngày bị kẹt thêm, làm bề mặt ma sát trên guốc tì vào chuông ly hợp gây mòn. Tình trạng này nếu để lâu ngày sẽ dẫn tới cháy hoặc bong tấm ma sát, chuông nồi bị cháy đen, cùng nhiều chi tiết trong bộ nồi xe hư hỏng nặng, khiến xe không thể chạy được.

Dấu hiệu nhận biết nồi xe máy bị hư hỏng. (Ảnh minh họa).

Xe tay ga bị rung đầu khi lên ga

Nếu trong quá tình sử dụng xe máy mà bạn không bảo dưỡng đúng cách hoặc thường xuyên vận hành xe theo thói quen không hợp lý thì sẽ khiến nồi xe tay ga bị hao mòn xuống cấp.

Ngoài ra, sau một thời gian dài hoạt động, các chi tiết trong bộ nồi sẽ bám nhiều bụi bẩn, chuông nồi bị xước, bi nồi móp, dây curoa bị nứt, bố ba càng mòn...Những điều này gây ra tình trạng rung đầu khi lên ga.

Xe tay ga bị rung khi chạy chậm

Momen xoắn yếu khi xe vận hành ở vòng tua máy thấp sẽ dẫn tới tình trạng không thắng được lực ma sát giữ bố ba càng và chuông để kéo bánh xe khiến xe ga bị rung đầu khi khởi động hoặc giảm tốc độ.

Do sử dụng lò xo ba càng kém chất lượng: lò so bị tôi nhiệt, giãn nỡ không đồng đều, lò so không bung hoặc ít bung khi thời tiết lạnh khiến cho đầu xe bị rung trong quá trình vận hành ở tốc độ thấp, thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến các chi tiết khác dẫn đến hư hỏng nồi xe tay ga.

Tiếng va đập mạnh

Mỗi khi bạn tăng ga hoặc nhả ga, ngay trên bộ nồi xe phát ra tiếng kêu lớn "phành phạch", đây dấu hiệu nhận biết bộ nồi xe tay ga gặp sự cố. Nguyên nhân gây nên tiếng kêu lỗi này là do dây đai trong nồi xe bị chùng khi chạy xe quay với vận tốc lớn hoặc xuống vận tốc khiến dây đai va đập vào hộp truyền động, gây nên tiếng kêu.

Khi dây đai bị chùng, nếu không căng lại ngay sẽ khiến dây cọ sát hộp truyền động, dẫn tới dây bị mòn hỏng, ảnh hưởng tới việc vận hành và tốc độ của xe. Lúc này, bạn cần phải bảo dưỡng tăng dây đai truyền động trên bộ nồi, với trường hợp dây đai cũ đã nhão do bị bào mòn, để đảm bảo, bạn nên thay thế bộ dây đai truyền động mới để giúp xe đạt vận tốc tốt khi vận hành.

Xe bị giật cục khi di chuyển

Nồi trước của xe tay ga bị khuyết, rãnh bi mòn, bi nồi móp cũng có thể dẫn đến tình trạng giật cục trong bộ nồi. Bạn cần kiểm tra và thay mới các chi tiết bị hư hỏng trong bộ nồi xe tay ga để đảm bảo an toàn khi lái xe.

Cách khắc phục nồi xe máy bị hỏng

- Thay mới toàn bộ bộ nồi xe máy: Nếu bộ nồi xe máy đã bị hư hỏng nặng và không thể khắc phục hoặc có khắc phục cũng không mang lại hiệu quả thì cách tốt nhất là hãy thay thế nó bằng bộ nồi mới để đảm bảo sức kéo của động cơ xe máy. Việc thay thế bộ nồi mới sẽ tốn kém chi phí. Tuy nhiên tính về giá trị sử dụng lâu dài thì nó hoàn toàn phù hợp và cần thiết.

- Dán nồi xe và thay thế chi tiết bên trong: Trường hợp này áp dụng khi tình trạng hỏng hóc còn nhẹ. Thông qua việc dán, bộ nồi bị mòn sẽ được phục hồi lại, đảm bảo chức năng vốn có. Theo đó, bộ nồi được dán ba càng, thay thế các lá ma sát và các lò xo đã bị nhão. Toàn bộ các công đoạn này thường được thực hiện một cách thủ công với mức chi phí thấp. Tuy nhiên về lâu dài thì nó không thể đảm bảo hiệu quả như việc thay mới toàn bộ.