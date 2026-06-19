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Xuất bản ngày 19/06/2026 06:48 PM
Xuất bản ngày 19/06/2026 06:48 PM

Đáp án chính thức môn Công nghệ Nông nghiệp tốt nghiệp THPT 2026

Hoa Trà
Hoa Trà
(VTC News) -

Đáp án chính thức môn Công nghệ Nông nghiệp tốt nghiệp THPT 2026 được công bố, thí sinh có thể tra cứu để tự đánh giá kết quả.

Thí sinh dự thi môn Công nghệ Nông nghiệp có thể đối chiếu đáp án chính thức để dự đoán điểm thi tốt nghiệp THPT 2026:

Đáp án chính thức môn Công nghệ Nông nghiệp tốt nghiệp THPT 2026 - 1
Đáp án chính thức môn Công nghệ Nông nghiệp tốt nghiệp THPT 2026 - 2

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026, có 1.204.180 em dự thi môn Toán, 1.208.356 em dự thi môn Ngữ văn.

Những môn như Tin học, Công nghệ Công nghiệp và Công nghệ Nông nghiệp lại ít thí sinh đăng ký hơn nhiều, lần lượt 18.691, 7.402 và 31.091 thí sinh đăng ký. Song, so với năm trước, số thí sinh nhóm này tăng đáng kể.

So với năm 2025, các môn có số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp tăng nhiều nhất gồm Toán (tăng 58.731 thí sinh), Ngữ văn (tăng 56.669 thí sinh), Lịch sử (tăng 71.433 thí sinh) và Vật lý (tăng 35.332 thí sinh).

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