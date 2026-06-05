Danko Group - khi kiến trúc châu Âu trở thành 'di sản' của đô thị

(VTC News) -

Vì vậy, khu đô thị được kiến tạo với khát vọng trở thành biểu tượng đang góp phần định hình chuẩn mực sống mới, lưu giữ giá trị cho nhiều thế hệ. Đó cũng là định hướng mà Danko Group kiên định theo đuổi trong suốt hành trình phát triển: lấy kiến trúc tân cổ điển làm dấu ấn nhận diện và lấy những giá trị trường tồn làm nền tảng cho mỗi dự án.

Kiến trúc tân cổ điển - dấu ấn định hình thương hiệu Danko Group

Trên thế giới, những công trình được xem là biểu tượng của một quốc gia hay một thành phố thường không chỉ mang giá trị công năng mà còn là những tác phẩm kiến trúc có sức sống vượt thời gian. Từ Paris, London hay Vienna, kiến trúc châu Âu tân cổ điển biểu tượng cho sự sang trọng, chuẩn mực và vị thế trường tồn.

Trong khi các xu hướng kiến trúc liên tục thay đổi theo thị hiếu ngắn hạn, trường phái tân cổ điển vẫn giữ nguyên giá trị thẩm mỹ vượt thời gian, trở thành di sản và niềm tự hào của cả một cộng đồng.

Lựa chọn trường phái kinh điển này làm triết lý phát triển xuyên suốt, Danko Group không xem kiến trúc châu Âu là “lớp áo” bên ngoài, mà là tài sản giá trị nhất tại mỗi vùng đất, bởi một công trình có giá trị thẩm mỹ trường tồn mới có thể trở thành biểu tượng đô thị trong tương lai.

Những dãy phố tân cổ điển là đặc trưng kiến trúc tại các KĐT của Danko Group.

Định hướng đó được hiện thực hóa nhất quán từ quy hoạch đại lộ, quảng trường trung tâm đến cảnh quan chi tiết trong toàn bộ khu đô thị do Danko Group dựng xây. Tất cả hòa chung một ngôn ngữ thiết kế, tạo nên dấu ấn nhận diện thương hiệu độc bản và khẳng định tầm nhìn dài hạn của Danko Group trên thị trường.

Kiến tạo những biểu tượng mới cho mỗi vùng đất

Triết lý ấy đã được hiện thực hóa qua hàng loạt dự án mang dấu ấn Danko Group.

Tại Thái Nguyên, Danko City được xem là một trong những dự án tiên phong góp phần tạo nên diện mạo đô thị mới với phong cách kiến trúc châu Âu đặc trưng, không gian cảnh quan quy mô và quy hoạch đồng bộ. Không chỉ là một khu đô thị hiện đại, dự án còn trở thành điểm nhấn kiến trúc nổi bật của địa phương.

Không chỉ kiến trúc, các dự án của Danko Group đều có không gian xanh được đầu tư bài bản ngay từ giai đoạn đầu. (Ảnh: KĐT Danko Riverside Bắc Ninh)

Tiếp nối hành trình đó, Danko Riverside mang đến hình mẫu đô thị bên sông với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc sang trọng và cảnh quan thiên nhiên. Trong khi đó, Danko Center tiếp tục kiến tạo những trung tâm sống, thương mại, dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Dự án Danko Center Tuyên Quang.

Mỗi dự án mang một sắc thái riêng nhưng đều được phát triển trên cùng một nền tàng, đó là kiến tạo những không gian sống có bản sắc, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị và chất lượng sống của cộng đồng.

Thanh Hóa - Chương mới trong hành trình kiến tạo đô thị biểu tượng

Là cực tăng trưởng năng động của Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa đang chứng kiến làn sóng đô thị hóa mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu lớn về những không gian sống đẳng cấp, tương xứng với vị thế địa phương.

Đón đầu vận hội này, Danko Group ra mắt bộ đôi dự án trọng điểm: Danko The Country và Danko Royal. Đây là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa triết lý kiến tạo đô thị biểu tượng mang đậm dấu ấn kiến trúc châu Âu trường tồn.

Danko The Country mang đến một không gian sống đẳng cấp cùng cảnh quan sinh thái đồng bộ.

Cùng kế thừa tinh hoa kiến trúc châu Âu sang trọng, tinh tế, song mỗi dự án lại sở hữu một sắc thái định vị khác biệt. Nếu Danko The Country mở ra một không gian sống đẳng cấp châu Âu với cảnh quan sinh thái đồng bộ, thiết lập chuẩn sống dẫn đầu cho cư dân; thì Danko Royal lại là một kiệt tác Tân cổ điển hoàng gia uy nghi - nơi được kiến tạo để trở thành “di sản truyền đời” dành riêng cho giới tinh hoa xứ Thanh.

Dự án Danko Royal Thanh Hoá - “Di sản dành cho giới tinh hoa”.

Danko The Country và Danko Royal xuất hiện không chỉ mang đến những sản phẩm bất động sản cao cấp, mà còn là hai mảnh ghép chiến lược. Bộ đôi này góp phần nâng tầm diện mạo đô thị, đồng hành cùng sự bứt phá thịnh vượng bền vững của Thanh Hóa trong tương lai.

Kiên định với khát vọng kiến tạo giá trị trường tồn

Bước vào chu kỳ phát triển mới, thị trường bất động sản ngày càng đề cao giá trị thực, năng lực thực thi và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Danko Group kiên định con đường phát triển dựa trên các giá trị nền tảng: quy hoạch bài bản, kiến trúc châu Âu độc bản và cam kết đồng hành cùng sự thịnh vượng của địa phương. Mỗi dự án đều khẳng định cột mốc kinh doanh cùng một di sản kiến trúc đóng góp vào diện mạo đô thị tương lai.

Từ Thái Nguyên đến Thanh Hóa, hành trình vươn mình của Danko Group đang hiện thực hóa khát vọng kiến tạo những biểu tượng đô thị trường tồn. Đó không chỉ là không gian sống đẳng cấp, mà còn là niềm tự hào cho cộng đồng và dấu ấn bền vững vượt thời gian.