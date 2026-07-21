Chuẩn sống nghỉ dưỡng ven biển riêng tư, tiện nghi ở Lam Ngọc Vinhomes Pearl Bay

(VTC News) -

Chất lượng sống - thước đo giá trị cao nhất của một đô thị

Trong định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 của Khánh Hòa, Nha Trang ngày càng khẳng định vị thế là một đô thị biển đáng sống bậc nhất. Sở hữu vịnh biển thuộc nhóm đẹp nhất hành tinh, khí hậu ôn hòa quanh năm cùng môi trường sinh thái giàu bản sắc, Nha Trang ngày càng thu hút những gia đình tìm kiếm một nơi ở lâu dài thay vì chỉ là điểm nghỉ dưỡng.

Báo cáo từ Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) ghi nhận, các khách hàng cao cấp hiện đang ưu tiên những đại đô thị ven biển được quy hoạch đồng bộ, nơi cư dân có thể tận hưởng hệ sinh thái sống, nghỉ dưỡng hoàn chỉnh ngay trước thềm nhà.

Nằm tại số 9 Trần Phú, cung đường ven biển sầm uất và đắt giá bậc nhất Nha Trang, Vinhomes Pearl Bay hội tụ đầy đủ những yếu tố đó. Sở hữu một trong những quỹ đất mặt tiền biển hiếm hoi còn lại tại trung tâm, dự án mang đến một chuẩn sống khác biệt, nơi cư dân vừa tận hưởng vẻ đẹp nguyên sơ của vịnh biển, vừa giữ được sự riêng tư hiếm có giữa lòng đô thị sôi động.

Vinhomes Pearl Bay tại số 9 Trần Phú nắm giữ một trong những quỹ đất mặt tiền biển cuối cùng giữa trung tâm Nha Trang.

Giá trị ấy đã được kiểm chứng qua sự hài lòng của cộng đồng cư dân tại khu Ngọc Trai. “Lý do lớn nhất khiến tôi chọn nơi này là không gian sống sát biển nhưng vẫn rất riêng tư. Mỗi sáng thức dậy trước biển, tối nghe tiếng sóng, cả gia đình đều cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Đây không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi chúng tôi muốn trở về sau mỗi ngày làm việc”, cư dân khu Ngọc Trai chia sẻ.

Sau khi Ngọc Trai chào đón những cư dân đầu tiên, Lam Ngọc trở thành lựa chọn an cư tiếp theo dành cho những gia đình mong muốn sở hữu một chuẩn sống ven biển đẳng cấp.

Tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng 365 ngày/năm giữa cộng đồng văn minh, gắn kết

Với chỉ 337 sản phẩm men theo hơn 1 km đường bờ biển, Lam Ngọc được phát triển theo triết lý đề cao chất lượng sống hơn số lượng. Quy mô giới hạn giúp duy trì mật độ cư dân vừa phải, tạo nên môi trường sống yên tĩnh, riêng tư và gần gũi với thiên nhiên.

Lợi thế sở hữu hơn 1 km đường bờ biển giúp Lam Ngọc kiến tạo môi trường sống nghỉ dưỡng khoáng đạt và trong lành.

Mỗi ngày trôi qua tại Lam Ngọc đều là hành trình tận hưởng “kỳ nghỉ dưỡng hoàn hảo” của cư dân tại chính tổ ấm của mình.

Buổi sáng bắt đầu bằng những nhịp chân thong thả giữa không gian xanh mát của công viên nội khu, thả mình trong làn nước tươi mát của hồ bơi hiện đại hay dạo bước trên bờ cát trắng mịn. Bầu không khí trong lành tràn ngập oxy tươi giúp xua tan mỏi mệt, tái tạo năng lượng sống và nuôi dưỡng tinh thần tích cực.

Đặc biệt, sống ven biển mang lại lợi ích sức khỏe vượt trội nhờ mật độ ion âm cao từ sóng và gió biển. Theo nhiều nghiên cứu, các “vitamin tự nhiên” này chủ yếu giúp trung hòa bụi bẩn, làm sạch hệ hô hấp. Đồng thời, chúng kích thích tuần hoàn máu, tăng cường oxy lên não, giải tỏa căng thẳng và cải thiện giấc ngủ hiệu quả.

Khi muốn tận hưởng nhịp sống sôi động, ngoài các tiện ích và khu phố thương mại sầm uất ngay nội khu, cư dân chỉ cần vài phút di chuyển qua tuyến cáp treo kế cận để hòa mình vào “vũ trụ” thể thao, vui chơi giải trí đồ sộ trên đảo Hòn Tre, với 2 sân golf tiêu chẩn quốc tế, tổ hợp VinWonders, khu phố thương mại Vinpearl Harbour…

Thiên đường vui chơi giải trí VinWonders trên đảo Hòn Tre chỉ cách Vinhomes Pearl Bay 8 phút di chuyển qua tuyến cáp treo.

Bên cạnh môi trường sống, Lam Ngọc còn được thiết kế để đồng hành cùng nhiều thế hệ trong một gia đình.

Các căn nhà cao 4 tầng với mặt bằng linh hoạt giúp gia chủ dễ dàng cá nhân hóa công năng sử dụng. Những tầng trên mở rộng tầm nhìn hướng vịnh biển, trở thành không gian nghỉ ngơi riêng tư, trong khi tầng dưới là nơi kết nối các thành viên qua những bữa cơm hay những buổi gặp gỡ bạn bè.

Lam Ngọc được tối ưu hoá để vận hành đa công năng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư đa thế hệ.

Theo các đơn vị tư vấn, sự giới hạn về số lượng sản phẩm của Lam Ngọc tạo nên một bộ lọc tự nhiên cho cộng đồng. Nơi đây quy tụ những gia chủ cùng chung tư duy, trân trọng những giá trị sống đích thực về sức khỏe và riêng tư. Chính sự đồng điệu ấy tạo nên nền tảng của một cộng đồng văn minh, gắn kết, vốn là giá trị bền vững nhất của các khu đô thị cao cấp.

Sau tất cả, thước đo giá trị lớn nhất của Lam Ngọc không nằm ở diện tích hay vẻ bề ngoài, mà thể hiện qua chính nhịp sống nghỉ dưỡng đẳng cấp mỗi ngày. Đó cũng chính là sự khởi đầu của một đô thị ven biển đáng sống và bền vững theo thời gian.