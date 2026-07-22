5 giải pháp lấy sáng hiệu quả cho nhà phố

(VTC News) -

Nhà phố tại các đô thị thường xây dựng sát nhau, khiến các khu vực giữa hoặc cuối nhà dễ rơi vào tình trạng thiếu sáng. Không gian thiếu ánh sáng không chỉ tạo cảm giác chật chội, bí bách mà còn làm tăng nhu cầu sử dụng đèn điện vào ban ngày, kéo theo chi phí điện năng cao hơn.

Ngược lại, khi được thiết kế đón sáng hợp lý, ngôi nhà sẽ trở nên rộng rãi, thông thoáng và tạo môi trường sống dễ chịu hơn.

Dưới đây là những giải pháp chiếu sáng tự nhiên hiệu quả, phù hợp với đa số nhà phố hiện nay.

Giếng trời

Giếng trời được xem là “lá phổi ánh sáng” của nhà phố. Đây là khoảng thông kéo dài từ mái xuống tầng trệt, giúp ánh sáng xuyên sâu vào bên trong công trình.

Tùy diện tích ngôi nhà, có thể bố trí giếng trời ở giữa nhà hoặc cuối nhà. Với nhà có chiều sâu lớn, việc kết hợp hai giếng trời sẽ mang lại hiệu quả chiếu sáng và thông gió tốt hơn.

Để tránh tình trạng nắng gắt vào mùa hè, phần mái giếng trời nên sử dụng kính cường lực, kính dán an toàn hoặc kính có khả năng giảm hấp thụ nhiệt. Ngoài ra, có thể lắp thêm lam che nắng hoặc rèm tự động để điều chỉnh lượng ánh sáng theo từng thời điểm trong ngày.

Tăng diện tích cửa sổ và cửa kính

Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để tận dụng ánh sáng tự nhiên là mở rộng diện tích cửa sổ và sử dụng hệ cửa kính lớn.

Cửa kính giúp lấy sáng hiệu quả. (Ảnh: Tapdoantrananh)

Cửa kính sát trần hoặc cửa trượt bằng kính giúp ánh sáng tỏa đều vào không gian. Đối với mặt tiền nhà phố, việc bố trí cửa kính kết hợp ban công cũng giúp tăng khả năng đón sáng mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Thiết kế không gian mở

Những bức tường ngăn kín giữa phòng khách, phòng ăn và bếp có thể cản trở sự lưu thông của ánh sáng. Vì vậy, xu hướng thiết kế không gian mở ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn.

Việc giảm bớt các vách ngăn không cần thiết giúp ánh sáng tự nhiên dễ dàng lan tỏa đến mọi khu vực trong nhà. Nếu cần phân chia không gian, có thể thay thế tường gạch bằng vách kính, lam gỗ hoặc kệ trang trí để vừa đảm bảo công năng vừa không làm cản sáng.

Chọn màu sơn giúp tăng hiệu quả phản xạ ánh sáng

Ngoài các giải pháp kiến trúc, màu sơn cũng ảnh hưởng đến khả năng lấy sáng tự nhiên của ngôi nhà. Các gam màu sáng như trắng, kem, ghi nhạt hoặc be có khả năng phản xạ ánh sáng tốt hơn màu tối, giúp không gian sáng và rộng hơn.

Bên cạnh đó, sử dụng gạch bóng, đá tự nhiên, kính hoặc kim loại tại một số vị trí sẽ giúp ánh sáng được khuếch tán hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cần sử dụng ở mức hợp lý để tránh gây chói mắt.

Kết hợp sân trong và khoảng xanh

Nếu diện tích cho phép, thiết kế sân trong hoặc khoảng thông tầng kết hợp cây xanh sẽ giúp ngôi nhà vừa nhận được nhiều ánh sáng vừa cải thiện khả năng thông gió.

Cây xanh giúp giảm hấp thụ nhiệt, tạo bóng mát và mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Những loại cây có tán vừa phải, chịu bóng tốt sẽ phù hợp với khu vực giếng trời hoặc sân trong.