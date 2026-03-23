Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 7/3 đến 13/3

Từ ngày 7/3 đến 13/3, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 9 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Bé Đinh Nữ Mai Hương trong bài viết “Thân hình chằng chịt vết u hạch của bé 13 tuổi và tiếng khóc cầu cứu của bà nội”

- Anh Ngô Trọng Hữu trong bài viết “Gia đình ly tán trong bệnh viện: Cha đột quỵ, con sinh non và lời cầu cứu của người mẹ”

- Anh Lê Thanh Hiển trong bài viết “Chồng tâm thần bị lửa trùm kín thân, vợ bóc gỗ thuê bất lực vì cạn tiền”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 7/3 đến 13/3 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.