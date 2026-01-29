Vợ bán mảnh ruộng cuối cùng để cứu chồng bỏng 62% cơ thể

(VTC News) -

Anh Hiển đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. (Video: Như Loan)

Những ngày giữa tháng 12, hành lang khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bỏng Quốc gia đặc quánh mùi thuốc sát trùng, xen lẫn tiếng máy thở đều đều vang lên không dứt. Trên giường bệnh, anh Lê Thanh Hiển, 42 tuổi, nằm bất động, cơ thể quấn kín băng gạc, chỉ còn lộ đôi mắt khép hờ.

Ít ai biết, người đàn ông ấy từng là trụ cột của một gia đình nghèo ở xóm Phố Trào, xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên, cho đến khi một tai nạn bất ngờ đẩy cả nhà vào tận cùng bi kịch.

Gia đình anh Hiển vốn thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương. Vài năm trước, vợ chồng anh vay vốn ngân hàng mở một xưởng gỗ nhỏ, với hy vọng thoát cảnh làm thuê, có thêm thu nhập nuôi con. Tuy nhiên, việc làm ăn chỉ cầm cự được một thời gian ngắn. Thị trường bấp bênh, đơn hàng thưa thớt, xưởng buộc phải đóng cửa, trong khi khoản nợ vẫn treo lơ lửng.

Sau cú sốc thất bại, tinh thần anh Hiển dần sa sút. Những đêm mất ngủ kéo dài, các cơn hoảng loạn xuất hiện ngày một nhiều. Lâu dần, anh rơi vào trạng thái rối loạn tâm thần, suy giảm khả năng nhận thức, không còn khả năng lao động hay tự chăm sóc bản thân. Mọi gánh nặng gia đình vì thế dồn cả lên vai người vợ trẻ.

Chị Năm túc trực bên giường bệnh của chồng. (Ảnh: Như Loan)

Chiều 14/12/2025, trong lúc sinh hoạt thường ngày, do sơ suất, ngọn lửa bất ngờ bén vào chiếc giường gỗ cũ. Chỉ trong khoảnh khắc, chăn đệm bốc cháy dữ dội. Người đàn ông trong tình trạng mất khả năng nhận thức không kịp phản ứng, ngọn lửa nhanh chóng trùm lên cơ thể anh.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm lao vào dập lửa. Tuy nhiên, khi đưa được anh ra ngoài, toàn thân nạn nhân bị bỏng nặng.

Cú sốc đến quá nhanh. Chị Nguyễn Thị Năm (SN 1993), vợ anh Hiển, run rẩy nhìn chồng nằm bất tỉnh, quần áo cháy sém. Người phụ nữ gầy gò chỉ kịp hô hoán, gọi xe đưa chồng đi cấp cứu. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao cứu được anh, không còn nghĩ được gì khác”, chị Năm nghẹn ngào kể.

Từ khi nhập viện, anh Hiển trải qua 7 cuộc phẫu thuật cắt lọc, ghép da. Mỗi lần vào phòng mổ là một lần gia đình nín thở chờ đợi. Chị Năm gần như túc trực suốt ngày đêm ngoài hành lang bệnh viện, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. “Bác sĩ nói còn phải mổ nữa, còn phải điều trị dài ngày. Tôi nghe mà chân tay rụng rời, không biết lấy đâu ra tiền”, chị nói, giọng nghẹn lại.

Chị Năm làm thuê tại các xưởng bóc gỗ quanh vùng. Công việc nặng nhọc, thu nhập chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi ngày, khi có việc, khi không. Số tiền ấy vừa đủ trang trải bữa ăn đạm bạc, tiền học cho đứa con nhỏ đang tuổi đến trường và trả dần khoản nợ cũ. “Có những hôm không có việc, tôi chỉ biết vay mượn hàng xóm mua gạo cho con”, chị Năm chia sẻ.

Tai nạn bỏng của anh Hiển như giọt nước tràn ly. Những ngày đầu nhập viện, gia đình cố gắng xoay xở, vay mượn người thân, nhận sự hỗ trợ của bà con lối xóm và các đoàn thể địa phương. Tuy nhiên, chi phí điều trị bỏng quá lớn, mỗi ngày trôi qua lại phát sinh thêm nhiều khoản. Chỉ sau một thời gian ngắn, nguồn lực ít ỏi của gia đình đã cạn kiệt.

Đứng bên giường bệnh của chồng, chị Năm nhiều lần bật khóc. (Ảnh: Như Loan)

Đứng bên giường bệnh, chị Năm nhiều lần bật khóc khi nhìn bảng chi phí điều trị. “Tôi sợ nhất là bác sĩ báo cần mổ gấp mà mình không còn tiền. Chỉ nghĩ đến việc phải dừng điều trị cho anh là tôi không chịu nổi”, chị nói. Con nhỏ gửi ở quê cho ông bà chăm sóc, mỗi lần gọi điện hỏi thăm bố, chị chỉ biết quay mặt đi giấu nước mắt.

Ở quê nhà Thái Nguyên, căn nhà nhỏ của gia đình anh Hiển gần như trống trơn. Những tài sản có giá trị lần lượt bán đi từ khi xưởng gỗ đóng cửa. Giờ đây, trong nhà chỉ còn vài vật dụng cũ và nỗi lo thường trực về viện phí. Hàng xóm thương tình, người góp cân gạo, người cho mượn ít tiền, nhưng ai cũng nghèo, sự giúp đỡ chỉ đủ cầm cự.

Để có tiền níu giữ sự sống cho chồng, chị Năm phải chấp nhận bán đi mảnh ruộng ít ỏi do bố mẹ chồng để lại – tài sản gần như duy nhất của gia đình – với giá 50 triệu đồng. Số tiền ấy nhanh chóng đội nón ra đi sau vài đợt phẫu thuật và thuốc men. Túng quẫn chồng chất túng quẫn, con đường chạy chữa cho anh Hiển ngày càng trở nên chông chênh.

Tai nạn xảy ra không chỉ cướp đi sức khỏe của anh Hiển mà còn đẩy cả gia đình vào thế bế tắc. Một người đàn ông bệnh tật, nằm trên giường bệnh với hơn 60% cơ thể bị bỏng. Một người vợ trẻ gồng gánh nợ nần, con nhỏ và nỗi lo mất chồng. Một đứa trẻ đứng trước nguy cơ thiếu vắng cả cha lẫn điểm tựa kinh tế.

Trong căn phòng hồi sức, từng nhịp thở của anh Hiển đều phụ thuộc vào máy móc và nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ. Ngoài hành lang, chị Năm lặng lẽ chờ đợi, hy vọng mong manh rằng chồng mình sẽ vượt qua. Nhưng hy vọng ấy đang bị thử thách bởi một thực tế khắc nghiệt, nếu không có thêm sự hỗ trợ, gia đình có thể không đủ khả năng tiếp tục hành trình điều trị đầy tốn kém này.

Theo bác sĩ Ngô Tuấn Hưng, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, bệnh nhân Lê Thanh Hiển nhập viện trong tình trạng bỏng lửa rất nặng, chiếm 62% diện tích cơ thể, bỏng sâu độ 3–5 ở mặt, cổ, thân và tứ chi, kèm bỏng đường hô hấp trên.

Quá trình điều trị gặp nhiều thách thức, bệnh nhân trải qua 7 lần phẫu thuật cắt hoại tử và ghép da, từng phụ thuộc máy thở trong thời gian dài nhưng đến nay đã cai được thở máy, các chỉ số sinh tồn ổn định hơn, tiên lượng hiện tại khả quan so với giai đoạn đầu.

Bên cạnh tổn thương bỏng nặng và thời gian điều trị kéo dài, hoàn cảnh gia đình bệnh nhân cũng gặp nhiều khó khăn, kinh tế không ổn định, đây là yếu tố gây thêm áp lực trong quá trình điều trị và hồi phục lâu dài của người bệnh.

Căn nhà cấp 4 của anh Hiển - chị Năm.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Trưởng xóm Phố Trào, xã Yên Trạch, cho biết gia đình anh Lê Thanh Hiển là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn kéo dài tại địa phương. Gia đình chỉ có hai vợ chồng và một con gái, không có đất đai, sinh kế ổn định.

“Vợ anh Hiển chỉ làm việc thời vụ, lúc thì bóc gỗ, lúc đi cấy hái thuê, thu nhập bấp bênh. Dự định đi làm công ty cũng phải gác lại vì chồng bệnh nặng”, bà Hằng nói.

Dù thuộc diện có thể xét cận nghèo, vợ anh Hiển nhiều lần chủ động từ chối vì tâm lý “ngại”, mong muốn tự lao động để vươn lên. Tuy nhiên, những năm gần đây, sức khỏe anh Hiển suy giảm nghiêm trọng, bệnh tật liên miên, phải nhập viện nhiều lần trong năm 2024, khiến gia đình gần như mất hoàn toàn nguồn lao động chính, cuộc sống ngày càng chật vật.

Theo bà Hằng, sau tai nạn bỏng nặng, xóm và các tổ chức đoàn thể đã vận động được khoảng 10 triệu đồng hỗ trợ ban đầu cho gia đình anh Hiển, đồng thời tiếp tục kêu gọi cộng đồng, người thân chung tay giúp đỡ.