Mánh khoé ‘rửa tiền’ của vợ chồng làm giả 12,9 triệu sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ

VKSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 19 bị can trong vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan.

Trong đó, Giám đốc Herbitech Phạm Vũ Khiêm bị truy tố về cả 3 tội danh. Bị can Trần Thị Huệ (vợ Khiêm, quản lý, điều hàng Công ty Herbitech) bị truy tố về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, nhiều bị can khác là nhân sự phụ trách nghiên cứu sản phẩm, kế hoạch sản xuất, kiểm soát chất lượng, kế toán và tài chính của Công ty Herbitech cũng bị truy tố về một trong những tội danh nêu trên.

Bị can Phạm Vũ Khiêm

Theo cáo trạng, Công ty Herbitech hoạt động chính trong lĩnh vực gia công, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Công ty có nhà máy sản xuất tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội. Phạm Vũ Khiêm là cổ đông chính, nắm hơn 70% cổ phần và trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ năm 2018 đến tháng 4/2025, Khiêm cùng đồng phạm tổ chức thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật, gồm: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu để trốn nghĩa vụ thuế và sử dụng nguồn tiền bất hợp pháp để đầu tư bất động sản nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Mặc dù đã đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nhưng để giảm chi phí, tăng lợi nhuận và nâng cao khả năng cạnh tranh, Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo điều chỉnh công thức sản xuất bằng cách cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ công bố.

Chuỗi hành vi này được tổ chức bài bản từ khâu nghiên cứu công thức, lập định mức nguyên liệu, phê duyệt sản xuất đến kiểm soát chất lượng. Để đối phó cơ quan chức năng, các bị can còn lập thêm bộ hồ sơ kỹ thuật “hợp thức” đúng với hồ sơ công bố nhằm che giấu sai phạm.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả tại Công ty Herbitech.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 118 mẫu thuộc 118 lô sản phẩm và trưng cầu giám định. Kết quả giám định cho thấy, có 87 lô sản phẩm của 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả do nhiều thành phần có hàm lượng dưới 70% so với mức công bố trên nhãn sản phẩm.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2025, Công ty Herbitech đã sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm giả các loại, tiêu thụ cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng.

Cùng với sản xuất hàng giả, Phạm Vũ Khiêm còn bị cáo buộc chỉ đạo bộ phận kế toán lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Misa. Trong đó, một hệ thống phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế để phục vụ điều hành nội bộ. Hệ thống còn lại chỉ kê khai một phần doanh thu có hóa đơn nhằm giảm nghĩa vụ thuế.

Theo đó, tổng số tiền doanh thu không kê khai nhằm che giấu tiền thuế lên tới 190 tỷ đồng. Dù thực tế hoạt động kinh doanh có lãi nhưng nhiều năm liền Công ty Herbitech vẫn báo lỗ trên báo cáo tài chính.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng lợi nhuận lũy kế của Công ty Herbitech hơn 54 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi sản xuất hàng giả và vi phạm quy định về kế toán.

Để hợp thức hóa nguồn tiền có được từ hành vi phạm tội, tháng 6/2023, Khiêm chỉ đạo thành lập Công ty CP Dược phẩm Herbitech do Trần Thị Huệ đứng tên Giám đốc. Sau đó sử dụng doanh nghiệp này ký hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp Yên Quang, tỉnh Phú Thọ với giá trị hơn 12 tỷ đồng.

Từ năm 2018 đến tháng 4/2025, Khiêm là người trực tiếp chỉ đạo toàn bộ chuỗi hành vi vi phạm từ sản xuất hàng giả, gian lận kế toán đến rửa tiền. Hành vi phạm tội được thực hiện có tổ chức, kéo dài trong nhiều năm, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng.