'Con đau lắm, bố ơi'-tiếng khóc xé lòng của bé gái 3 tuổi có làn da như 'lửa thiêu'

Toàn thân sưng đỏ, làn da bong tróc, nứt nẻ từng mảng của bé Phàn Thương Hiền (gần 3 tuổi) khiến ai nhìn thấy cũng xót xa. Làn da non nớt của đứa trẻ lẽ ra phải mềm mại, hồng hào như bao em bé khác, nay lại phủ kín những mảng vảy dày, khô, tróc từng lớp, đỏ rát như bị bỏng.

Hiện bé Hiền điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Dương (khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y) cho biết, bé nhập viện trong tình trạng toàn thân lở loét, tróc vảy, đau đớn kéo dài. Bé được chẩn đoán mắc vảy nến mủ toàn thân và viêm da cơ địa thể nặng. Việc điều trị không thể chỉ một vài lần mà phải là hành trình lâu dài, với việc sử dụng thuốc thường xuyên và tái khám liên tục theo phác đồ.

Những mảng da tróc vẩy khiến bé Hiền đau đớn.

Ngồi bên giường bệnh của con, nhìn con gái bé bỏng phải chịu đau đớn khắp cơ thể, anh Phàn Văn Sàng - bố của bé không giấu được đau lòng. “Con được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y điều trị mấy ngày nay đỡ hơn nhiều. Nhưng tôi lo lắm, sợ không lo nổi tiền để theo con điều trị lâu dài cho khỏi bệnh, vì không biết vay mượn ở đâu nữa…”, anh nói.

Anh Sàng kể, Hiền phát bệnh từ khi mới 2 tháng tuổi. Ban đầu, da con chỉ đỏ lên từng mảng nhỏ, rồi nhanh chóng bong tróc, lở loét khắp người. Vảy nến mọc cả trong lưỡi khiến con không thể bú mẹ. Mỗi lần thèm bú, con lại oằn người khóc thét vì rát buốt. Mới 8 tháng tuổi, Hiền phải cai sữa vì không chịu nổi cơn đau.

“Có những đêm con khóc cả đêm vì đau, vợ chồng tôi chỉ biết ôm con mà không làm được gì. Nhìn da con nứt ra, chảy nước, lòng tôi như bị ai cào xé…”, người cha nghẹn ngào.

Gia đình bé Hiền là hộ nghèo nhiều năm của xã Thuận Hòa. Sinh kế cả nhà chỉ trông vào vài nương ngô, rẫy sắn trên sườn núi. Hai vợ chồng anh Sàng đều không biết chữ, nuôi bốn người con trong cảnh bữa đủ bữa thiếu.

Khi con mắc bệnh, thương con đứt ruột, hễ nghe ai mách nơi nào có thể chữa được, từ bệnh viện tuyến tỉnh đến Hà Nội xa xôi, anh chị lại chạy vạy vay tiền họ hàng để đưa con đi. Nợ cũ chưa trả xong lại thêm nợ mới. Đã có lúc anh Sàng nghĩ đến việc đưa con về, chấp nhận số phận vì “không còn đâu để vay nữa”. Nhìn con đau đớn, anh chị chỉ biết lặng lẽ quay đi lau nước mắt, bất lực.

Anh Sàng nặng trĩu khi không biết lấy đâu ra tiền để tiếp tục chữa trị cho bé lâu dài.

Xác nhận về hoàn cảnh này, bà Đặng Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thuận Hòa, Tuyên Quang cho biết: “Gia đình anh Phàn Văn Sàng thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã trong nhiều năm. Thu nhập chủ yếu từ trồng ngô, trồng sắn, bố mẹ đều không biết chữ. Bé Phàn Thương Hiền mắc bệnh bẩm sinh nặng, chi phí điều trị vượt xa khả năng của gia đình. Địa phương rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm để cháu có cơ hội tiếp tục điều trị”.

Bé Hiền chưa từng có một ngày khỏe mạnh đúng nghĩa. Từ khi sinh ra, bé chưa biết thế nào là một bữa ăn không đau. Điều em cần không phải là điều gì lớn lao, chỉ là được bớt đau, được sống như một đứa trẻ bình thường.

Từ buổi khám miễn phí ở bản làng đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, hành trình chữa bệnh của Hiền bắt đầu bằng tấm lòng của những bác sĩ. Nhưng để hành trình ấy có thể đi tiếp, em cần hơn bao giờ hết sự chung tay của cộng đồng.

Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ, cũng có thể giúp bé Hiền có thêm cơ hội tiếp tục điều trị, có thêm ngày mai bớt đau đớn hơn. Với gia đình nghèo ấy, đó không chỉ là tiền thuốc, tiền viện phí, mà là hy vọng để giữ lại tuổi thơ và sự sống cho con gái bé bỏng, tội nghiệp.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình bé Phàn Thương Hiền xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 26004