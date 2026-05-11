Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch gồm 33 người

Chiều 11/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên trù bị.

Với 100% đại biểu thống nhất, Đại hội hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch gồm 33 người, Đoàn Thư ký gồm 3 người.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trình bày Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội.

Theo đó, tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự Đại hội là 1.136 người. Trong đó, 362 đại biểu đương nhiên là các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; đại biểu do Đại hội cấp tỉnh và các tổ chức thành viên chọn cử là 705 đại biểu (gồm: 129 đại biểu là các tổ chức thành viên ở Trung ương cử, 576 đại biểu do Đại hội MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố hiệp thương cử).

Đại biểu chỉ định gồm 69 đại biểu là các đại biểu được giới thiệu lần đầu tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Các đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội.

Cơ cấu đại biểu tham dự gồm: 381 đại biểu là nữ chiếm (tỷ lệ 33,5%); 528 đại biểu là người ngoài Đảng (46,4%); 274 đại biểu là dân tộc thiểu số (24,1%); 207 đại biểu là tôn giáo chiếm (18,2%); 17 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài (1,6%); 157 đại biểu là các doanh nghiệp (13,8%); 360 đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách (31,6%).

Đại biểu cao tuổi nhất 97 tuổi là Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Đại biểu trẻ tuổi nhất sinh năm 2003 là bà Lò Thị Nga, cá nhân tiêu biểu dân tộc Lào, Bản Mường Luân 1, xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên.

"Như vậy, tổng số 1.136 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Đại hội theo quy định", bà Lê Thị Thủy nói.

Tiếp đó, Đại hội nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024-2026; tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.