Video khoảnh khắc kinh hoàng máy bay Frontier Airlines đâm người đi bộ

Khoảnh khắc máy bay của hãng Frontier Airlines đâm vào người đi bộ.

Video cho thấy một người dường như xâm phạm trái phép hệ thống đường băng của Sân bay Quốc tế Denver và nạn nhân đã bị đâm trúng chỉ 2 phút sau khi nhảy qua hàng rào an ninh. Hiện tại, danh tính nạn nhân chưa được công khai.

Theo một số video tại hiện trường, cánh quạt động cơ bị hư hại và hành khách phải rời khỏi máy bay ngay sau đó để đảm bảo an toàn. Theo New York Post, người này đã bị hút vào động cơ.

“Chúng tôi đang dừng lại trên đường băng. Chúng tôi vừa đâm phải ai đó. Một động cơ đang bốc cháy… Có một người đi bộ băng qua đường băng", phi công nói với đài kiểm soát không lưu.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cũng khẳng định "người xâm nhập vi phạm an ninh" và "chạy ra đường băng".“Không ai được phép xâm phạm sân bay”, ông Duffy viết trên X.

Tiếng nổ lớn xuất hiện khi chiếc máy bay va phải người đi bộ.

Hành khách John Anthens, người có mặt trên máy bay cùng các con trai của mình đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì vô tình nhìn thấy "đôi chân của một người đang quay tròn trong động cơ".

“Đa số mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra hay chuyện gì đã xảy ra, chỉ có một tiếng nổ lớn và rõ ràng khi nghe thấy tiếng nổ lớn, mọi người bắt đầu la hét, trẻ em khóc và đó là cảnh tượng kinh hoàng”, ông Anthens kể lại.

Theo ông Anthens mô tả, phần mũi máy bay giật mạnh lên khi va chạm, đồng thời vụ nổ giống như "bom" làm rung chuyển khoang máy bay. Động cơ bốc cháy dữ dội chỉ vài phút sau đó khi hành khách vẫn ngồi yên tại chỗ theo yêu cầu của tiếp viên hàng không.

Tất cả 224 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn được sơ tán an toàn khỏi máy bay, trong đó có 12 người bị thương nhẹ. Con trai của Anthens vẫn cố dừng lại ở cuối cầu trượt thoát hiểm bơm hơi và chụp ảnh động cơ bị biến dạng - phủ đầy thịt và máu của nạn nhân.