Chàng trai Việt giành học bổng tiến sĩ Đại học Cambridge gần 10 tỷ đồng

Sau gần một thập kỷ liên tục bước về phía trước, Nguyễn Công Minh nói khoảnh khắc nhận tin trúng tuyển học bổng Gates Cambridge là một trong những lần hiếm hoi anh thực sự dừng lại để nhìn về hành trình của chính mình.

“Có lẽ gần 10 năm rồi tôi chưa thực sự cho phép mình dừng lại để cảm thấy tự hào về bản thân”, Minh chia sẻ.

Tháng 10/2026, anh bắt đầu chương trình tiến sĩ ngành Kinh tế tại Đại học Cambridge, Anh Quốc với học bổng Gates Cambridge - một trong những học bổng sau đại học danh giá nhất thế giới. Khóa học giả năm 2026 gồm 68 người đến từ 25 quốc gia, được lựa chọn từ gần 9000 đơn đăng ký để theo học tại Cambridge từ tháng 10 năm nay.

Nguyễn Công Minh. (Ảnh: NVCC)

Chương trình được thành lập năm 2000 sau khoản tài trợ 210 triệu USD từ Quỹ Gates cho Đại học Cambridge, nhằm hỗ trợ những ứng viên có năng lực học thuật xuất sắc, tiềm năng lãnh đạo và cam kết tạo ra tác động tích cực cho xã hội.

Từ cơ hội mong manh đến London, Paris và Cambridge

Nếu nhìn từ bên ngoài, con đường học thuật của Nguyễn Công Minh có phần “thẳng tiến”: từ Việt Nam sang Anh học A-level, sau đó lần lượt theo học tại Học Viện Kinh tế và Khoa học Chính trị London (London School of Economics and Political Science), Học Viện Kinh Tế Paris (Paris School of Economics), Trường Sư Phạm Cao Cấp Paris (École Normale Supérieure) và trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học Cambridge, Anh Quốc.

Với Minh, hành trình ấy chưa bao giờ là đường thẳng. Đó là kết quả của rất nhiều lần thử, nhiều ngã rẽ, và cả những thời điểm phải “tin vào một điều gì đó ngay cả khi chưa nhìn thấy hết con đường”.

Bước ngoặt đầu tiên đến vào tháng 9/2016, khi Minh rời Việt Nam để sang Anh học A-level tại trường Bellerbys College với học bổng 70% học phí. Khi ấy, gia đình anh chưa có một kế hoạch tài chính chắc chắn cho toàn bộ chặng đường phía trước.

“Nhưng gia đình đã dám đặt niềm tin vào một cơ hội mong manh”, Minh kể.

Công Minh vai trò đạo diễn chương trình "LSE Vietnamese Show" tại Học Viện Kinh tế và Khoa học Chính trị London, Anh.

Hai năm sau, sau khi hoàn thành A-level, anh nhận học bổng toàn phần bậc đại học để theo học ngành Triết học, Chính trị và Kinh tế (PPE) tại Học Viện Kinh tế và Khoa học Chính trị London từ tháng 9/2018.

Tốt nghiệp cử nhân vào tháng 7/2022, Minh tiếp tục đến Pháp để theo học chương trình thạc sĩ về kinh tế học tại Học Viện Kinh tế Paris và Trường Sư phạm Cao Cấp Paris. Tại đây, anh đứng đầu năm thứ nhất và đứng thứ hai năm thứ hai, đồng thời có cơ hội học tập và nghiên cứu trong một môi trường quy tụ nhiều học giả hàng đầu thế giới, trong đó có những nhà kinh tế học từng đoạt giải Nobel.

Dù có thể tiếp tục con đường tiến sĩ tại Pháp sau khi hoàn thành chương trình, Minh quyết định bước sang một hướng khác: theo học thêm chương trình thạc sĩ Kinh tế và Khoa học dữ liệu tại Đại học Cambridge từ tháng 10/2024 với học bổng "Jardine Cambridge Graduate Scholarship".

Tháng 6/2025, Công Minh tốt nghiệp thạc sĩ đứng đầu khóa và nhận giải thưởng "Stevenson Prize" của Khoa Kinh tế Đại học Cambridge dành cho những người có thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc nhất bậc thạc sĩ

Sau đó, Công Minh làm việc tại The Brattle Group, một công ty tư vấn lớn của Mĩ ở London từ trong lĩnh vực tư vấn kinh tế cạnh tranh. Đồng thời, anh tiếp tục phát triển định hướng nghiên cứu của mình thông qua công việc trợ lý nghiên cứu tại Cambridge cho Phòng thí nghiệm Kinh tế học tính toán và nhận thức. Đến năm 2026, chàng trai quyết định quay lại trường Cambridge để theo đuổi nghiên cứu toàn thời gian và tiếp tục chương trình tiến sĩ ngành Kinh tế.

Theo đuổi câu hỏi về con người trong thời đại thuật toán

Lĩnh vực nghiên cứu của Nguyễn Công Minh tập trung vào kinh tế số, thuật toán và cạnh tranh thị trường - một hướng đi còn mới trong kinh tế học hiện đại. Luận án tiến sĩ của anh sẽ nghiên cứu cách các nền tảng số thiết kế và tiết lộ thông tin có thể ảnh hưởng đến cạnh tranh, thậm chí tạo điều kiện cho các thuật toán định giá của người bán phối hợp với nhau trên thị trường.

Trên trang giới thiệu chính thức của Gates Cambridge, Minh chia sẻ mong muốn dùng kinh tế học không chỉ để mô tả thế giới như nó vốn có, mà còn để góp phần xây dựng một thế giới nơi thông tin có thể trao quyền thay vì bị lợi dùng để khai thác con người.

Điều đáng chú ý là động lực sâu xa của anh không chỉ đến từ công nghệ, mà từ những trăn trở rất con người. Minh cho biết anh từng bị ám ảnh bởi nhân vật Gregor Samsa trong Hóa thân của Franz Kafka - một con người dần bị nhìn nhận chỉ qua khả năng lao động và giá trị kinh tế mà mình tạo ra.

“Tôi không muốn sống trong một thế giới nơi con người chỉ được đối xử tử tế khi họ còn hữu dụng về mặt kinh tế”, anh nói.

Theo Minh, điều anh theo đuổi không chỉ là phát triển những thuật toán giúp thị trường vận hành hiệu quả hơn. Anh muốn góp phần phát triển những thuật toán đủ hữu ích để sự hữu dụng trở thành thước đo dành cho máy móc, không phải cho con người.

“Đừng vội tự giới hạn mình vì nơi mình bắt đầu”

Nhìn lại hành trình của mình, Nguyễn Công Minh cho rằng yếu tố quan trọng nhất không phải là một “bí quyết đặc biệt”, mà là sự bền bỉ trong việc tích lũy từng chút một qua thời gian.

Công Minh (đội mũ) và các bạn theo học thạc sĩ tại Đại học Cambridge.

Anh cho biết bản thân luôn duy trì sự tò mò với nhiều lĩnh vực khác nhau: toán học, kinh tế, lịch sử, chính trị, văn học, nghệ thuật và công nghệ. Theo anh, chính sự tò mò ấy giúp con người kết nối những ý tưởng tưởng như rời rạc, và đôi khi tìm thấy hướng đi của mình ở nơi không ngờ nhất.

Theo anh, xây dựng hồ sơ không nên bắt đầu từ nỗi lo phải trở thành một “ứng viên hoàn hảo”, mà từ việc kiên trì theo đuổi những điều mình thực sự quan tâm.

Với các bạn trẻ Việt Nam muốn theo đuổi học thuật quốc tế hoặc chinh phục những học bổng danh giá, Minh nhắn nhủ: “Xuất phát điểm chắc chắn có ảnh hưởng đến con đường của mỗi người, nhưng nó không có quyền quyết định toàn bộ tương lai của mình”.

“Đừng vội tự giới hạn mình vì nơi mình bắt đầu”, anh nhấn mạnh.