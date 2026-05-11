Xu hướng kệ bếp, tủ bếp 2026: Đơn giản không đơn điệu

Các mẫu tủ bếp được ưa chuộng có thiết kế gọn gàng, bề mặt phẳng, không tay nắm cửa, màu trung tính hoặc trầm, kết hợp hài hòa giữa tủ trên và tủ dưới.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, các tính năng lưu trữ thông minh và tích hợp phụ kiện thiết bị tiện ích cũng là tiêu chí không thể bỏ qua khi chọn mua.

Các mẫu tủ kệ đẹp tham khảo năm 2026

Tủ bếp gỗ công nghiệp hiện đại

Tủ bếp gỗ công nghiệp phổ biến trên thị trường do có sự hợp lý cao giữa chi phí, độ bền và tính thẩm mỹ. Tủ được làm từ các loại gỗ MDF, MFC hoặc HDF phủ Melamine hoặc Acrylic bóng kính có khả năng chống ẩm, chống mối và dễ bảo vệ sinh.

Trong năm 2026, tủ bếp gỗ công nghiệp được thiết kế đa dạng để phù hợp với từng không gian và nhu cầu sử dụng. Tủ bếp chữ I phù hợp các căn bếp nhỏ và vừa, được bố trí dọc theo một bức tường giúp tiết kiệm diện tích tối đa. Tủ bếp chữ L phổ biến hơn ở không gian trung bình nhờ khả năng tận dụng góc tường hiệu quả, đồng thời tạo cảm giác rộng rãi hơn.

Tủ bếp chữ U phù hợp các căn bếp lớn, giúp tăng không gian lưu trữ và thuận tiện cho việc nấu nướng của gia đình đông người. Tủ bếp có đảo bếp đang trở thành xu hướng trong phân khúc cao cấp, giúp kết hợp linh hoạt giữa khu vực nấu, trữ đồ và bàn ăn trong cùng một không gian.

Tủ bếp gỗ tự nhiên đẹp bền

Với những ai yêu thích vẻ sang trọng, hơi hướng cổ điển, tủ bếp gỗ tự nhiên luôn là gợi ý đầu tiên. Các loại gỗ như sồi, gỗ hương hay cao su với vân gỗ độc đáo, được gia công tỉ mỉ mang lại vẻ đẹp riêng cho không gian bếp.

Dù giá cao hơn tủ bếp gỗ công nghiệp, tủ bếp gỗ tự nhiên có độ bền vượt trội và tính thẩm mỹ cao xứng đáng là khoản đầu tư sử dụng trong nhiều năm.

Kệ bếp mở hiện đại

Kệ bếp mở đang được nhiều người trẻ ưa chuộng. Các tủ kệ bếp mở cho phép trưng bày chén bát đẹp, cốc, ly hay cây xanh nhỏ giúp góc bếp trở nên sinh động và có điểm nhấn hơn. Thông thường, kệ mở sẽ kết hợp với tủ kín phía dưới để vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa đáp ứng nhu cầu lưu trữ.

Tủ bếp phụ kiện thông minh

Một mẫu tủ bếp hiện đại năm 2026 không thể thiếu hệ phụ kiện thông minh, giúp mang đến trải nghiệm sử dụng tiện nghi mỗi ngày. Tiêu biểu như thanh ray giảm chấn giúp đóng mở êm ái, hạn chế tiếng ồn và tăng độ bền; mâm xoay góc tận dụng hiệu quả không gian khuất; giá kệ đa tầng giúp sắp xếp gọn gàng, tiết kiệm diện tích; thanh treo hoặc thanh từ tính giữ dao, dụng cụ luôn ngăn nắp và an toàn; thùng rác âm tủ giúp căn bếp sạch sẽ, gọn gàng hơn.

Cách chọn tủ bếp phù hợp với diện tích và phong cách

Khi chọn mua kệ bếp hay tủ bếp, không chỉ dựa vào ngân sách thực tế mà các bạn cần xác định rõ diện tích nhà bếp, phong cách nhà thất tổng thể của ngôi nhà. Cụ thể, bếp dưới 6m² ưu tiên tủ chữ I hoặc chữ L, màu sáng để tạo cảm giác rộng rãi. Bếp 6-12m² dùng tủ chữ L hoặc chữ U kết hợp kệ mở, linh hoạt trong bố trí. Bếp trên 12m² có thể bố trí thêm đảo bếp hoặc bàn ăn nhỏ tối ưu công năng.

Về phong cách, tủ bếp gỗ công nghiệp màu trắng, xám phù hợp với không gian hiện đại. Tủ gỗ tự nhiên tông nâu ấm hợp với phong cách Scandinavian hoặc Japandi. Trong khi đó, tủ phủ Acrylic bóng gương sẽ tạo điểm nhấn sang trọng cho căn bếp.

