Trường Đại học FPT tổ chức Hội nghị quốc tế EAI FISAT 2026

Trong bối cảnh hướng tới việc thúc đẩy hoạt động học tập dựa trên nghiên cứu (research-based learning) và đứng trước làn sóng phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), Trường Đại học FPT tổ chức hội nghị “European Alliance for Innovation - FPT International Conference on Intelligent Systems and Advanced Technologies 2026” (EAI FISAT 2026).

Đây là sự kiện học thuật quy mô quốc tế liên ngành về hệ thống thông minh, các kỹ thuật nâng cao ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau được trường Đại học FPT tổ chức tại phân hiệu TP.HCM.

Hội nghị khoa học quốc tế EAI FISAT tập trung vào các nghiên cứu thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học máy tính.

Hội nghị EAI FISAT 2026 hướng tới xây dựng một diễn đàn học thuật quốc tế, tập trung vào các nghiên cứu thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khoa học máy tính như nền tảng công nghệ cốt lõi, đồng thời mở rộng sang các hướng nghiên cứu liên ngành giữa AI và nhiều lĩnh vực như ngôn ngữ, luật, kinh doanh, truyền thông sáng tạo, vi mạch bán dẫn và ô tô số.

Dự kiến, hội nghị có ba diễn giả chính (keynote) quốc tế từ các trường đại học thuộc top 100 QS ranking (PV - bảng xếp hạng đại học toàn cầu do tổ chức QS Quacquarelli Symonds công bố, là một trong những hệ thống xếp hạng giáo dục uy tín và ảnh hưởng nhất thế giới), quy mô 150 nhà khoa học trong và ngoài nước tham dự. Ít nhất 50 bài báo khoa học được tuyển chọn sẽ trình bày tại hội nghị bởi các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên đến từ nhiều quốc gia.

Tất cả bài báo được chấp nhận sẽ được công bố trong kỷ yếu hội nghị thuộc EAI/Springer Innovations in Communication and Computing (ISSN 2522-8609) và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Scopus, xếp hạng Q4 theo Scimago Journal Rank.

Hiện hội nghị đang trong giai đoạn tiếp nhận bài tham luận từ các nhà nghiên cứu, chuyên gia, giảng viên và sinh viên trong nước, quốc tế thông qua hệ thống trực tuyến của Liên minh châu Âu vì Sự đổi mới - European Alliance for Innovation (EAI). Thời hạn nhận bài đến hết ngày 20/7/2026. Thông báo chấp nhận tham luận sẽ được công bố vào ngày 15/9/2026. Các tác giả hoàn tất đăng ký tham dự và nộp bài hoàn chỉnh vào ngày 15/10/2026.

Hội nghị khoa học quốc tế EAI FISAT 2026 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học FPT phân hiệu TP.HCM.

Bên cạnh chương trình chính, EAI FISAT 2026 còn bao gồm chuỗi hội thảo LogiSYM - diễn đàn chuyên sâu về logistics và quản lý chuỗi cung ứng hàng đầu khu vực. Với tên gọi LogiSYM Platinum Vietnam 2026, hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 27/11/2026 tập trung vào việc chia sẻ các nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng.

Trước đó, chuỗi hội thảo LogiSYM đã được tổ chức thành công tại nhiều quốc gia như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Việc Việt Nam trở thành điểm đến tiếp theo của chuỗi hội thảo này được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội kết nối học thuật - doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng tại khu vực.

Trường Đại học FPT dự kiến sẽ tổ chức EAI FISAT thường niên. Đây là một trong những hoạt động cụ thể nhằm triển khai định hướng học tập dựa trên nghiên cứu (research-based learning) của trường. Ngoài ra, việc thúc đẩy các nghiên cứu AI, khoa học máy tính ứng dụng liên ngành được kỳ vọng sẽ tạo ra những giải pháp công nghệ thông minh, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trường Đại học FPT hướng tới đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Thông qua các hội nghị thường niên có quy mô quốc tế như EAI FISAT, Trường Đại học FPT hướng tới mở rộng mạng lưới hợp tác nghiên cứu, gia tăng cơ hội công bố quốc tế cho giảng viên và sinh viên, đồng thời góp phần kết nối cộng đồng học thuật toàn cầu.

Việc tổ chức các diễn đàn khoa học trong các lĩnh vực như AI, khoa học máy tính phù hợp với định hướng của FPT trong việc đầu tư phát triển và làm chủ các công nghệ chiến lược. Thông qua hệ sinh thái giáo dục và nghiên cứu, các hoạt động học thuật quốc tế này góp phần đào tạo đội ngũ nhân lực có năng lực làm chủ công nghệ, qua đó tăng cường năng lực tự chủ công nghệ quốc gia và đóng góp cho mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số của Việt Nam trong kỷ nguyên số.