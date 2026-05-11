Cách ly đặc biệt hàng loạt người từ tàu du lịch bùng phát virus Hanta

17 công dân Mỹ từ tàu du lịch bùng phát Hanta virus bắt đầu cách ly

Cụ thể, tại Mỹ, một công dân bắt đầu xuất hiện triệu chứng nhiễm vi rút Hanta và một người khác “có kết quả PCR dương tính nhẹ với chủng Andes”, nằm trong số những người được sơ tán từ tàu Hondius và hồi hương về nước này để cách ly, theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS).

Theo HHS, cả hai hành khách này đều “di chuyển trong các khoang cách ly sinh học trên máy bay nhằm đảm bảo an toàn tối đa”. Trung tâm Y tế Đại học Nebraska - nơi tiếp nhận các công dân Mỹ - cho biết người có kết quả dương tính hiện chưa xuất hiện triệu chứng.

Chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Eppley ở Omaha vào rạng sáng 11/5 theo dữ liệu của dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightAware.

Trong khi đó, tại Pháp, Thủ tướng Pháp cho biết một công dân nước này cũng xuất hiện triệu chứng trong chuyến bay hồi hương. Bộ trưởng Y tế Pháp sau đó xác nhận người phụ nữ có kết quả dương tính với virus Hanta và tình trạng sức khỏe xấu đi trong đêm. Năm hành khách đi cùng lập tức bị cách ly nghiêm ngặt và sẽ được xét nghiệm.

Hành khách bắt đầu rời tàu vào sáng 10/5 sau khi tàu cập cảng tại quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Trước đó, giới chức cho biết không ai trên tàu có triệu chứng nhiễm Hantavirus - thường lây từ loài gặm nhấm. Tuy nhiên, các bệnh nhân liên quan đến ổ dịch có kết quả dương tính với chủng Andes hiếm gặp, có khả năng lây từ người sang người.

Kể từ khi tàu cập cảng, hành khách được sơ tán theo quốc tịch và đưa lên các chuyến bay hồi hương. Công dân Tây Ban Nha rời tàu đầu tiên và được đưa tới bệnh viện quân đội ở Madrid. Các hành khách Pháp và Anh cũng đã được sơ tán.

Hiện đã có ít nhất 9 ca nhiễm hoặc nghi nhiễm liên quan tới ổ dịch trên tàu, trong đó có 3 trường hợp tử vong gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một phụ nữ Đức. Tàu MV Hondius chở gần 150 người đến từ hơn 15 quốc gia.

Quy trình sơ tán phức tạp và nghiêm ngặt

Công ty vận hành Oceanwide Expeditions cho biết toàn bộ hành khách cùng một phần trong khoảng 60 thành viên thủy thủ đoàn đã rời tàu bằng xuồng nhỏ, mỗi chuyến chở tối đa 5-10 người.

Sau đó, mọi người đều được kiểm tra triệu chứng. Giới chức khẳng định hành khách và thủy thủ đoàn không tiếp xúc với cư dân địa phương ở Tenerife trước khi lên các chuyến bay hồi hương.

Chiến dịch tại Tenerife được giám sát bởi Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha cùng Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dù giới chức y tế khẳng định nguy cơ với cộng đồng ở mức thấp, những người rời tàu và nhân viên cảng vẫn mặc đồ bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc và các thiết bị bảo vệ khác trong suốt quá trình sơ tán.

Sau khi hoàn tất sơ tán, một nhóm thủy thủ tối thiểu sẽ tiếp nhận tiếp tế và điều khiển tàu tới Rotterdam (Hà Lan), hành trình dự kiến kéo dài khoảng 5 ngày. Thi thể một hành khách tử vong trên tàu cũng sẽ được giữ lại trên tàu cho tới khi cập cảng Hà Lan để tiến hành khử khuẩn toàn bộ.

Mỹ triển khai quy trình cách ly đặc biệt

Nhóm công dân Mỹ là nhóm sơ tán cuối cùng trong ngày 10/5. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết đã cử đội chuyên gia dịch tễ tới quần đảo Canary để đánh giá nguy cơ phơi nhiễm đối với từng hành khách Mỹ và đưa ra khuyến nghị giám sát phù hợp.

Sau khi rời tàu Hondius, 18 người gồm 17 công dân Mỹ và một công dân Anh sinh sống tại Mỹ được đưa về nước bằng máy bay do CDC và HHS điều động. Họ sẽ được chuyển tới khu cách ly sinh học đặc biệt tại Trung tâm Y tế Đại học Nebraska.

Trung tâm này cho biết hành khách có kết quả dương tính sẽ được đưa vào Đơn vị Cách ly Sinh học Nebraska để theo dõi chặt chẽ và xét nghiệm bổ sung. Người này được tách biệt với các hành khách khác trong suốt quá trình vận chuyển.

Giám đốc y tế Đơn vị Cách ly Quốc gia tại Đại học Nebraska, Michael Wadman, cho biết mỗi công dân Mỹ sẽ ở phòng riêng trong thời gian cách ly chưa xác định.

Quyền Giám đốc CDC Jay Bhattacharya cho biết 7 công dân Mỹ rời tàu trước đó đã trở về Mỹ khoảng hai tuần và hiện sinh sống tại nhiều bang khác nhau. Một người trong số này là cư dân Bắc California.

Mỗi quốc gia hiện triển khai kế hoạch cách ly riêng. Anh cho biết các hành khách và thủy thủ đoàn nước này sẽ được theo dõi tại bệnh viện sau khi về nước, trong khi 14 công dân Tây Ban Nha sẽ cách ly tại bệnh viện quân đội ở Madrid.

WHO: Nguy cơ với cộng đồng ở mức thấp Theo CDC, Hantavirus lây sang người chủ yếu qua nước tiểu, phân hoặc nước bọt của loài gặm nhấm. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài tới 8 tuần. WHO cho biết chủng Andes tại Mỹ Latin là chủng duy nhất được xác nhận có khả năng lây từ người sang người, song nguy cơ với cộng đồng hiện vẫn ở mức thấp. WHO cho biết nguồn gốc ổ dịch hiện vẫn chưa được xác định. Trước khi lên tàu, cặp vợ chồng Hà Lan tử vong được cho là đã đi du lịch nhiều tuần tại Argentina, Chile và Uruguay để ngắm chim ở những khu vực có loài gặm nhấm mang vi rút Andes.