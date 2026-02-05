Thân hình chằng chịt vết u hạch của bé 13 tuổi và tiếng khóc cầu cứu của bà nội

(VTC News) -

Ở tuổi 13 nhưng Đinh Nữ Mai Hương (trú tổ dân phố 5, xã Minh Hoá, tỉnh Quảng Trị) không may mắn như nhiều bạn đồng trang lứa khi không có sự quan tâm đủ đầy của cả cha và mẹ. Bản thân em cũng đang phải chống chọi với nhiều căn bệnh như suy tim, gan và đặc biệt là suy thận rất nặng, chi phí chữa trị lớn và lâu dài.

Chúng tôi gặp Hương khi em đang nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Nhìn thân hình gầy gò, trên người chi chít những khối u và vết tích của những lần lọc máu làm ai cũng không cầm được nước mắt, nhất là khi biết hoàn cảnh éo le của em.

Bà Cao Thị Bảo đưa cháu từ Quảng Trị vào thuê trọ ở Huế để tiện 3 lần/tuần đưa cháu vào Bệnh viện Trung ương Huế lọc máu định kỳ.

Bà Cao Thị Bảo (74 tuổi, bà nội của Hương) cho biết, hiện đều đặn 3 lần/tuần bà phải đưa cháu vào viện để lọc máu định kỳ. Trước đây, Mai Hương được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới nhưng do ở miền núi, đường từ nhà đến bệnh viện xa xôi, gập ghềnh, mỗi lần đi lại mất nhiều thời gian khiến thể trạng gầy gò của em không thể đảm bảo, thường xuyên ngất xỉu.

Không còn cách nào khác, ông bà nội phải đưa Mai Hương từ Quảng Trị vào thuê trọ gần Bệnh viện Trung ương Huế (TP Huế) cách nhà hơn 250km để tiện cho việc điều trị.

“Mỗi lần lọc máu Hương thường hay ngất xỉu do sức khoẻ yếu. Những lúc như thế tôi chỉ biết ngồi bên xoa tay, bóp chân, chắp tay cầu nguyện cho cháu. Có lúc trong đầu cứ nghĩ quẩn rồi lại khóc thầm. Tiền bạc cũng dần cạn kiệt nhưng việc điều trị thì không thể dừng lại. Bây giờ chỉ mong có phép màu để Hương tiếp tục sống và trở lại trường, lớp như bạn bè ở quê...”, bà Bảo nghẹn ngào.

Bàn tay gầy gò của Hương chi chít những vết u hạch, vết sẹo là di chứng của căn bệnh quái ác và những lần lọc máu.

Năm Hương lên 4 tuổi bố mẹ ly hôn, em ở với cha. Hai cha con chỉ biết lủi thủi nương tựa vào nhau. Do nhà ở vùng miền núi xa xôi hẻo lánh, nên bà Bảo đón cháu về vùng trung tâm xã để tiện đi học, một phần để cha Hương có thời gian đi làm kiếm thêm thu nhập lo cho con.

Lớn lên như bao đứa trẻ khác, chỉ biết vui chơi và cắp sách đến trường. Tuy nhiên, năm lên lớp 6, Mai Hương bắt đầu xuất hiện tình chóng mặt, đau đầu. Khi ấy, bà Cao Thị Bảo chỉ ngỡ là cháu đang trong giai đoạn chuyển cấp, học hành nhiều nên mệt chỉ cho uống thuốc như thường lệ.

Tuy nhiên, những ngày sau sức khoẻ của Mai Hương chuyển xấu, bắt đầu sốt cao, đau bụng quằn quại nên cho xuống bệnh viện huyện khám và bác sĩ cho chuyển tuyến gấp lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

"Các bác sĩ kết luận Hương bị suy thận nặng. Nghe tin ấy tôi như ngã gục nhưng vẫn phải cố giữ sức khoẻ còn chăm sóc cho cháu. Do điều kiện, hoàn cảnh và muốn cứu lấy sự sống cho cháu nên gia đình quyết định chuyển cháu vào Bệnh viện Trung ương Huế nơi có điều kiện, máy móc và cơ sở vật chất tốt hơn…

Chi phí ăn ở, điều trị cho Mai Hương hiện tại rất lớn, lâu dài trong khi hoàn cảnh gia đình rất khó khăn

Hiện tiền thuê nhà trọ, ăn uống của 2 bà cháu tại Huế và chi phí thuốc men, điều trị mất đến 7 triệu đồng/tháng. Trong khi vợ chồng tôi đều ở tuổi xế chiều rồi, không còn sức lao động nữa.

Do đó, khoản chi phí trên đều phụ thuộc vào đồng lương của cha Hương. Trong khi, công việc của cha cháu cũng bấp bênh, lúc có lúc không nên gia cảnh lúc này rất túng quẫn. Trong nhà có gì giá trị tôi cũng bán cả và vay mượn thêm người thân, anh em họ hàng để cố gắng cầm cự chữa bệnh cho cháu…”, bà Cao Thị Bảo ứa nước mắt.

Ông Đinh Văn Sỹ - Tổ trưởng tổ dân phố 5 (xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết, hoàn cảnh của em Đinh Nữ Mai Hương rất éo le và đáng thương. Bố mẹ ly hôn, em được giao cho ông bà nội chăm sóc. Gia đình ông bà nội của em cũng thuộc diện khó khăn ở tổ dân phố, nay em mắc bệnh hiểm nghèo khiến khó khăn chồng chất khó khăn.

“Hiện hai bà cháu đang thuê trọ tại TP Huế để tiện cho việc điều trị. Bà con làng xóm và chính quyền trong tổ dân phố cũng cố gắng vận động, hỗ trợ, nhưng không đáng kể. Rất mong được các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ “ của ít lòng nhiều” để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn ngặt nghèo...”, Tổ trưởng tổ dân phố 5, xã Minh Hoá kêu gọi.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho bé Mai Hương xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25058 Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.