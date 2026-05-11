  • logo
Xuất bản ngày 11/05/2026 03:41 PM
Cập nhật lúc 03:42 PM ngày 11/05/2026

Dàn mỹ nhân vào vai 'tiểu tam' gây bức xúc nhất màn ảnh Việt

(VTC News) -

Trước Ngân Hoà trong "Bóng ma hạnh phúc", nhiều mỹ nhân của màn ảnh Việt từng thành công khi đảm nhận dạng vai "tiểu tam", khiến khán giả "ghét cay ghét đắng'.

Thời gian qua, diễn viên Ngân Hòa là cái tên được nhiều sự chú ý khi đảm nhận vai “tiểu tam” trong phim truyền hình "Bóng ma hạnh phúc". Vai diễn của Ngân Hoà gây nhiều ức chế cho khán giả, khiến cô liên tục nhận phản ứng trái chiều vì hình tượng phản diện trên màn ảnh.

Thời gian qua, diễn viên Ngân Hòa là cái tên được nhiều sự chú ý khi đảm nhận vai “tiểu tam” trong phim truyền hình "Bóng ma hạnh phúc". Vai diễn của Ngân Hoà gây nhiều ức chế cho khán giả, khiến cô liên tục nhận phản ứng trái chiều vì hình tượng phản diện trên màn ảnh.

Nói về vai diễn đang gây tranh cãi, Ngân Hòa tâm sự: "Một nhân vật xen vào hạnh phúc của người khác chắc chắn sẽ bị lên án. Tôi chỉ lo mình không thể hiện tốt và không được khán giả đón nhận. Vai phản diện lần này có thể gây tranh cãi, nhưng đó cũng là tín hiệu tích cực cho thấy nhân vật đã chạm đến cảm xúc người xem”.

Nói về vai diễn đang gây tranh cãi, Ngân Hòa tâm sự: "Một nhân vật xen vào hạnh phúc của người khác chắc chắn sẽ bị lên án. Tôi chỉ lo mình không thể hiện tốt và không được khán giả đón nhận. Vai phản diện lần này có thể gây tranh cãi, nhưng đó cũng là tín hiệu tích cực cho thấy nhân vật đã chạm đến cảm xúc người xem”.

Trước Ngân Hoà, Karen Nguyễn là mỹ nhân nổi tiếng với vai “tiểu tam” trong loạt MV của Hoa hậu Hương Giang, thậm chí được khán giả gọi với danh xưng “tiểu tam màn ảnh Việt”. Dù nổi tiếng song điều này lại là "con dao hai lưỡi" khiến nữ diễn viên sinh năm 1993 suốt một thời gian dài bị đóng khung vào hình tượng phản diện, ảnh hưởng đến cả sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân.

Trước Ngân Hoà, Karen Nguyễn là mỹ nhân nổi tiếng với vai “tiểu tam” trong loạt MV của Hoa hậu Hương Giang, thậm chí được khán giả gọi với danh xưng “tiểu tam màn ảnh Việt”. Dù nổi tiếng song điều này lại là "con dao hai lưỡi" khiến nữ diễn viên sinh năm 1993 suốt một thời gian dài bị đóng khung vào hình tượng phản diện, ảnh hưởng đến cả sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân.

Thời gian qua, Karen Nguyễn từng từ chối nhiều lời mời đóng vai "tiểu tam", dù biết đó là cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Song lý do không chỉ là hướng đi nghề nghiệp, mà còn là tương lai của con gái cô.

Thời gian qua, Karen Nguyễn từng từ chối nhiều lời mời đóng vai "tiểu tam", dù biết đó là cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Song lý do không chỉ là hướng đi nghề nghiệp, mà còn là tương lai của con gái cô.

Phim "Về nhà đi con" từng tạo cơn sốt không nhỏ trên sóng giờ vàng VTV. Trong phim, Nhã (Quỳnh Nga) thủ vai là một “trà xanh” chính hiệu xen vào chuyện tình Thư (Bảo Thanh) - Vũ (Quốc Trường). Với mục đích trả thù tình cũ cô liên tục tìm cách để tiếp xúc, gặp gỡ, từng bước khiến Vũ si mê mình rồi về nhà hắt hủi vợ. Sự trơ trẽn, xảo quyệt của Nhã khiến khán giả phải sôi máu.

Phim "Về nhà đi con" từng tạo cơn sốt không nhỏ trên sóng giờ vàng VTV. Trong phim, Nhã (Quỳnh Nga) thủ vai là một “trà xanh” chính hiệu xen vào chuyện tình Thư (Bảo Thanh) - Vũ (Quốc Trường). Với mục đích trả thù tình cũ cô liên tục tìm cách để tiếp xúc, gặp gỡ, từng bước khiến Vũ si mê mình rồi về nhà hắt hủi vợ. Sự trơ trẽn, xảo quyệt của Nhã khiến khán giả phải sôi máu.

Trở lại với hình ảnh "trà xanh" khiến Quỳnh Nga đặc biệt gây ấn tượng, cô thậm chí còn stress khi khán giả không phân biệt được đâu là phim và đâu là đời thực, liên lục nhận về những tin nhắn với lời lẽ gay gắt, không ít người dùng lời lẽ khiếm nhã. Diễn viên thậm chí phải lên tiếng mong mọi người "hãy ghét nhân vật trong phim thôi, đừng ghét tôi".

Trở lại với hình ảnh "trà xanh" khiến Quỳnh Nga đặc biệt gây ấn tượng, cô thậm chí còn stress khi khán giả không phân biệt được đâu là phim và đâu là đời thực, liên lục nhận về những tin nhắn với lời lẽ gay gắt, không ít người dùng lời lẽ khiếm nhã. Diễn viên thậm chí phải lên tiếng mong mọi người "hãy ghét nhân vật trong phim thôi, đừng ghét tôi".

Diễn viên Lương Thu Trang từng là cái tên được chú ý trong phim “Trạm cứu hộ trái tim”. Vai diễn “tiểu tam” An Nhiên thâm độc, nhiều thủ đoạn của Lương Thu Trang bị khán giả “ném đá” không thương tiếc.

Diễn viên Lương Thu Trang từng là cái tên được chú ý trong phim “Trạm cứu hộ trái tim”. Vai diễn “tiểu tam” An Nhiên thâm độc, nhiều thủ đoạn của Lương Thu Trang bị khán giả “ném đá” không thương tiếc.

Chia sẻ về vai diễn, Lương Thu Trang từng cho rằng bản thân khi nhận vai diễn này đã chuẩn bị tinh thần nhận tranh cãi và đó cũng là thử thách rất lớn của bản thân nữ diễn viên. "Tôi và Quang Sự thường động viên nhau, đằng nào cũng bị ghét rồi nên cứ cố gắng diễn, thực sự nhiều khi tôi cũng thấy ghét bản thân mình luôn vì nhân vật", cô tâm sự.

Chia sẻ về vai diễn, Lương Thu Trang từng cho rằng bản thân khi nhận vai diễn này đã chuẩn bị tinh thần nhận tranh cãi và đó cũng là thử thách rất lớn của bản thân nữ diễn viên. "Tôi và Quang Sự thường động viên nhau, đằng nào cũng bị ghét rồi nên cứ cố gắng diễn, thực sự nhiều khi tôi cũng thấy ghét bản thân mình luôn vì nhân vật", cô tâm sự.

Cũng là mỹ nhân từng vào danh sách "bị ghét" nhất màn ảnh Việt, diễn viên Lương Thanh từng vào vai "tiểu tam" Trà trong "Hoa hồng trên ngực trái". Sở hữu bề ngoài hiền lành, trong sáng song vai diễn của cô vẫn tạo nên nhiều tranh cãi dữ dội.

Cũng là mỹ nhân từng vào danh sách "bị ghét" nhất màn ảnh Việt, diễn viên Lương Thanh từng vào vai "tiểu tam" Trà trong "Hoa hồng trên ngực trái". Sở hữu bề ngoài hiền lành, trong sáng song vai diễn của cô vẫn tạo nên nhiều tranh cãi dữ dội.

Trước khi bộ phim lên sóng, Lương Thanh cũng đã được ê-kíp động viên và chuẩn bị tâm lý nhận “gạch đá”. Lần đầu nhận vai diễn phản diện, Lương Thanh chia sẻ cô cũng cảm thấy ghét chính nhân vật của mình.

Trước khi bộ phim lên sóng, Lương Thanh cũng đã được ê-kíp động viên và chuẩn bị tâm lý nhận “gạch đá”. Lần đầu nhận vai diễn phản diện, Lương Thanh chia sẻ cô cũng cảm thấy ghét chính nhân vật của mình.

Ngọc Thanh
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới