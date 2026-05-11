Bắt kẻ cầm đầu sản xuất, buôn bán cà phê giả ở Quảng Trị

Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa đấu tranh thành công chuyên án về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là cà phê với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh này.

Lực lượng công an thu giữ gần 6 tạ bột màu nâu nghi là cà phê giả, cùng hàng nghìn bao bì mang nhiều nhãn hiệu cà phê khác nhau. (Ảnh: CACC)

Theo cơ quan công an, sau quá trình thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Quảng Trị đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại 3 điểm sản xuất, buôn bán cà phê giả tại tỉnh Quảng Trị và TP.HCM

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đồng thời truy xét thêm hàng chục điểm tiêu thụ cà phê tại tỉnh Quảng Trị.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định người cầm đầu là Nguyễn Xuân Thành (SN 1982, trú tại số 80 Bình Trị Đông, TP.HCM).

Hai người liên quan khác gồm Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1988 – Là em gái của Thành) và bà Lê Thị Định (SN 1962, trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - là mẹ của Thành).

Thực hiện khám xét tại nhà và truy xét tại các điểm tiêu thụ cà phê, lực lượng công an thu giữ gần 6 tạ bột màu nâu nghi là cà phê giả, cùng hàng nghìn bao bì mang nhiều nhãn hiệu cà phê khác nhau và nhiều dụng cụ, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất hàng giả.

Lực lượng Công an tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Xuân Thành thu giữ nhiều cà phê giả. (Ảnh: CACC)

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cũng liên quan đến sản xuất cà phê giả, tháng 6/2025 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Phước (sinh năm 1965, trú phường Thuận Lộc, quận Phú Xuân, TP Huế) về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Trước đó, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Huế kiểm tra cơ sở sản xuất và chế biến cà phê bột Gia Cát do Trần Thị Phước làm chủ tại địa chỉ 1A/121 đường Ngô Đức Kế (phường Thuận Lộc), có cửa hàng kinh doanh tại số nhà 84 đường Kim Long (phường Kim Long, quận Phú Xuân).

Tại đây, lực lượng công an phát hiện cơ sở sản xuất cà phê nói trên mua nguyên liệu là đậu nành, hạt bắp, phụ gia không rõ nguồn gốc, xuất xứ, sau đó, thuê nhân công xay trộn với cà phê hạt, đóng gói thành phẩm ghi nhãn hiệu Gia Cát để bán.

Quá trình điều tra xác định, nhiều sản phẩm cà phê bột ghi nhãn hiệu Gia Cát có hàm lượng caffeine rất thấp so với quy định và bản tự công bố sản phẩm của cơ sở.