Miu Lê là ai?

(VTC News) -

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991. Cô lớn lên tại TP.HCM nhưng quê gốc ở Thừa Thiên - Huế. Ít ai biết nữ ca sĩ từng trải qua quãng thời gian sống khá tự lập từ sớm, khi cha sang Canada định cư lúc cô mới 5 tuổi, còn mẹ cũng ra nước ngoài sau khi cô học xong cấp 3. Việc một mình ở lại Việt Nam khiến Miu Lê sớm tự chủ về cuộc sống lẫn tài chính.

Miu Lê là một trong những gương mặt đa năng nổi bật của showbiz Việt

Con đường nghệ thuật của Miu Lê bắt đầu khá tình cờ. Ban đầu, mẹ đăng ký cho cô học người mẫu để giảm cân và chỉnh dáng. Tuy nhiên, chính tại lớp học này, cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lê Hoàng và có cơ hội chạm ngõ điện ảnh.

Năm 2009, Miu Lê được khán giả biết tới qua bộ phim truyền hình Những thiên thần áo trắng.

Sau khi tạo được dấu ấn ở lĩnh vực diễn xuất, nữ nghệ sĩ lấn sân ca hát. Giai đoạn đầu sự nghiệp âm nhạc chưa thực sự bùng nổ, nhưng sau khi thay đổi hình ảnh theo hướng trẻ trung, hiện đại hơn, Miu Lê nhanh chóng ghi dấu với loạt ca khúc được giới trẻ yêu thích như Em nhớ anh, Ngày xa anh, Giả vờ nhưng em yêu anh hay Em vẫn hy vọng.

Nhiều năm hoạt động, Miu Lê xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng khi vừa đóng phim, đi hát, tham gia gameshow và lồng tiếng phim hoạt hình. Một trong những dấu mốc lớn nhất của cô là vai nữ chính trong Em là bà nội của anh năm 2015. Bộ phim tạo cơn sốt phòng vé và giúp tên tuổi Miu Lê phủ sóng rộng rãi hơn.

Sau thành công này, cô tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh như Bạn gái tôi là sếp, Cô gái đến từ hôm qua, Nắng 2, Anh thầy ngôi sao hay Chiếm đoạt.

Ở lĩnh vực âm nhạc, nữ ca sĩ cũng sở hữu nhiều bản hit có lượng nghe lớn. Ca khúc Gác lại âu lo kết hợp cùng Da LAB từng tạo hiệu ứng mạnh trên các nền tảng số. Sau đó, Vì mẹ anh bắt chia tay hát cùng Karik tiếp tục giúp cô trở lại đường đua V-pop.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Miu Lê còn duy trì sức hút trên mạng xã hội với hình ảnh gần gũi, hài hước. Sau chương trình Em xinh say hi năm 2025, nữ nghệ sĩ được nhiều khán giả trẻ yêu thích nhờ tính cách hoạt ngôn, lầy lội nhưng duyên dáng. Tuy nhiên người đẹp cũng không ít lần gây tranh cãi về phát ngôn.

Gần đây, cô đóng chính phim "Đại tiệc trăng máu 8".

Hồi tháng 4/2026, Miu Lê còn tái xuất màn ảnh với dự án Đại Tiệc Trăng Máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Tại các sự kiện quảng bá phim, cô gây chú ý với phong cách cá tính, làn da nâu khỏe khoắn cùng hình ảnh trẻ trung hơn trước.

Ở tuổi ngoài 30, Miu Lê từng thừa nhận cô không còn đặt nặng chuyện cạnh tranh hay phải chứng minh vị trí trong showbiz như thời trẻ. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cho biết vẫn duy trì công việc đều đặn vì nghệ thuật là niềm đam mê cũng như nguồn thu nhập chính của mình.