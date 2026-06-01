Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 16/5 đến 22/5

Từ ngày 16/5 đến 22/5, Báo Điện tử VTC News nhận được gần 60 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Em Đào Văn Huy trong bài viết “Mảnh xương sọ gửi lại bệnh viện và lời hứa dang dở của chàng trai tuổi 18”.

- Chị Nguyễn Thị Thanh trong bài viết “Mẹ 37 tuổi đứt tủy sau tai nạn, liệt hoàn toàn, con 8 tuổi mỗi đêm hỏi 'Bao giờ mẹ về?'”.

- Em Nguyễn Đức Duy trong bài viết “Nỗi đau của nam sinh 15 tuổi: Chưa một ngày biết mặt cha, nay vĩnh viễn mất mẹ, nguy cơ bỏ học”.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.