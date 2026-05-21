Trao hơn 97 triệu đồng bạn đọc ủng hộ đến 4 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Người đàn ông nằm liệt giường, chưa một lần được đi viện

Ông Phạm Văn Thanh (56 tuổi, ở xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình) là nhân vật trong bài viết: “Nỗi đau câm lặng của người đàn ông nằm liệt giường, chưa một lần được đi viện”, đăng tải ngày 30/3.

Sinh ra đã mang khiếm khuyết câm điếc bẩm sinh, cuộc đời ông Thanh gắn liền với nghèo khó và những thiệt thòi kéo dài từ tuổi thơ đến hiện tại. Mồ côi cha từ sớm, không được học hành đầy đủ, ông lớn lên bằng những tháng ngày lao động lam lũ, làm đủ nghề tay chân để mưu sinh. Nhiều năm trời, ông sống chung với căn bệnh bướu cổ nhưng không có điều kiện chữa trị.

Bi kịch chưa dừng lại khi người vợ cùng đứa con chưa kịp chào đời lần lượt qua đời trước ngày sinh nở, khiến ông suy sụp tinh thần. Năm 2017, ông được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cắt bỏ khối u tuyến giáp, song sức khỏe ngày càng sa sút. Sau khi mẹ mất, ông lặng lẽ sống một mình trong căn nhà cũ của cha mẹ.

Những tháng gần đây, cơ thể ông thường xuyên phù nề, đau nhức, nhiều lúc không thể tự ngồi dậy hay đi lại. Không có tiền thăm khám, thuốc men, ông chỉ biết cầm cự nhờ sự chăm sóc của người em trai và sự cưu mang của hàng xóm láng giềng. Cuộc sống âm thầm, quẩn quanh giữa bệnh tật và thiếu thốn của người đàn ông câm điếc khiến nhiều bạn đọc không khỏi xót xa.

Sau khi bài viết được đăng tải, bạn đọc Báo Điện tử VTC News chung tay ủng hộ ông Thanh số tiền 46.736.999 đồng.

Ông Nguyễn Văn Thái - em trai ông Thanh thay mặt gia đình đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc. (Ảnh: Như Loan)

Chồng chấn thương sọ não, vợ gãy tay nén đau xin xuất viện chăm

Anh Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi, quê xã Trung Giã, Hà Nội) là nhân vật trong bài viết: “Cha ung thư, chồng chấn thương sọ não, vợ gãy tay nén đau xin xuất viện chăm”, đăng tải ngày 23/3.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến anh Tuấn bị chấn thương sọ não nặng, nhiều ổ xuất huyết, vỡ xương mặt và đụng dập phổi, phải chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị hồi sức tích cực.

Ít ai biết, trước đó 21 năm, anh từng bị bỏng khí gas nặng, để lại di chứng co kéo vùng cổ, ngực, tay và rối loạn thần kinh, khiến sức khỏe suy giảm, không thể lao động bình thường. Suốt nhiều năm, gia đình sống dựa vào đồng lương công nhân vệ sinh môi trường ít ỏi của vợ anh là chị Nguyễn Thị Thành.

Lan Anh - con gái ông Nguyễn Văn Tuấn đón nhận giúp đỡ của bạn đọc. (Ảnh: Như Loan)

Biến cố dồn dập xảy ra khi trong vụ tai nạn vừa qua, chị Thành cũng bị gãy tay nhưng vẫn xin xuất viện sớm từ Bệnh viện Xanh Pôn để sang chăm chồng. Ba con nhỏ của anh chị đang tuổi ăn học, trong khi bố anh Tuấn mắc ung thư vòm họng nhiều năm nay.

Để có tiền điều trị, gia đình đã vay mượn khoảng 100 triệu đồng, song chi phí vẫn vượt quá khả năng chi trả. Riêng tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm mỗi ngày đã lên tới khoảng 4 triệu đồng. Chính quyền địa phương cho biết đây là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng để vượt qua giai đoạn ngặt nghèo.

Cảm thương trước hoàn cảnh của gia đình anh Tuấn, bạn đọc Báo Điện tử VTC News đã ủng hộ số tiền 29.895.000 đồng.

Chồng tâm thần bị lửa trùm kín thân

Anh Lê Thanh Hiển (42 tuổi, quê xã Yên Trạch, Thái Nguyên) là nhân vật trong bài viết: “Chồng tâm thần bị lửa trùm kín thân, vợ bóc gỗ thuê bất lực vì cạn tiền”.

Gia đình anh Hiển vốn đã chật vật mưu sinh. Từng vay vốn mở xưởng gỗ với hy vọng đổi đời, nhưng việc làm ăn thất bại khiến nợ nần chồng chất. Sau cú sốc kinh tế, anh Hiển rơi vào rối loạn tâm thần, mất khả năng lao động, mọi gánh nặng cơm áo dồn lên vai người vợ là chị Nguyễn Thị Năm với công việc làm thuê bóc gỗ bấp bênh.

Ngày 14/12/2025, một tai nạn đau lòng xảy ra khi lửa bén vào giường trong lúc sinh hoạt khiến anh Hiển không kịp thoát thân. Anh nhập viện trong tình trạng bỏng sâu độ 3-5 ở mặt, cổ, thân mình và tứ chi, kèm bỏng đường hô hấp nguy kịch.

Chị Nguyễn Thị Năm vợ anh Hiển đón nhận sự giúp đỡ từ bạn đọc. (Ảnh: Khắc Việt)

Từ ngày nhập viện đến nay, anh Hiển trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cắt lọc, ghép da đầy đau đớn. Để cứu chồng, chị Năm phải bán cả mảnh ruộng cuối cùng được 50 triệu đồng, nhưng số tiền ấy nhanh chóng cạn kiệt trước chi phí điều trị quá lớn.

Theo chính quyền địa phương, gia đình anh Hiển thuộc diện đặc biệt khó khăn, rất cần sự chung tay hỗ trợ để tiếp tục hành trình giành giật sự sống.

Sau khi bài viết được chia sẻ, bạn đọc Báo Điện tử VTC News đã giúp đỡ gia đình anh Hiển số tiền 8.850.000 đồng.

Những sự sẻ chia từ bạn đọc không chỉ giúp các gia đình có thêm kinh phí chữa bệnh, mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá để họ tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua nghịch cảnh.

Người phụ nữ có chồng và con mắc ung thư

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (quê An Giang) là nhân vật trong bài viết: “Ước mơ miếng gà rán của con và 'hai bản án' ung thư đè nặng vai người mẹ nghèo”, đăng tải ngày 2/4.

Chị Nhung đang gồng mình chăm sóc con trai 6 tuổi mắc ung thư tinh hoàn và người chồng vừa phát hiện ung thư vòm họng. Hơn một năm trước, chị phát hiện bé Lê Gia Huy có dấu hiệu bất thường ở vùng tinh hoàn và đưa con lên TP.HCM điều trị. Từ đó đến nay, bé trải qua ca phẫu thuật lớn cùng nhiều đợt xạ trị kéo dài, chi phí chữa bệnh đã vượt quá 200 triệu đồng.

Vợ chồng chị vốn làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Sau khi con mắc bệnh, chị phải nghỉ việc để theo con điều trị, cuộc sống phụ thuộc vào tiền vay mượn và sự hỗ trợ của cộng đồng. Hai mẹ con hiện ở miễn phí tại bếp ăn từ thiện, mỗi ngày nhận cơm phát miễn phí để cầm cự qua ngày.

Con gái lớn 13 tuổi phải ở quê sống cùng ông nội già yếu. Gánh nặng chữa bệnh, sinh hoạt và học hành khiến người mẹ rơi vào cảnh kiệt quệ, nhưng chị vẫn cố gắng bám víu hy vọng để giữ gia đình vượt qua biến cố.

Sau khi bài viết được chia sẻ, độc giả ủng hộ gia đình chị số tiền 12.185.000 đồng.

Báo điện tử VTC News xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.