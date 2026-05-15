Mẹ 37 tuổi đứt tủy sau tai nạn, liệt hoàn toàn, con 8 tuổi mỗi đêm hỏi 'Bao giờ mẹ về?'

Chị Thanh đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Video: Loan Hoà)

Nằm lặng trên giường bệnh tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chị Nguyễn Thị Thanh, 37 tuổi, quê ở xóm Hưng Lợi 4, xã Lam Thành, Nghệ An, gần như không còn tự xoay trở được cơ thể. Đôi mắt người phụ nữ gầy gò đỏ hoe khi nhắc đến hai con nhỏ đang ở quê.

“Con út mới 8 tuổi, tối nào cũng gọi hỏi mẹ bao giờ về”, chị nói ngắt quãng rồi quay mặt đi, cố giấu tiếng nấc.

Chưa đầy một tháng trước, chị Thanh vẫn là lao động chính của gia đình. Mỗi ngày, người phụ nữ quê nghèo rời nhà từ sáng sớm để đi làm công nhân với mức thu nhập ít ỏi nhưng đủ để chắt chiu tiền học cho hai con. Chồng chị làm nông, ai thuê gì làm nấy, thu nhập bấp bênh theo mùa vụ. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng gia đình bốn người vẫn gắng gượng qua ngày bằng sự cần cù.

Biến cố xảy ra vào chiều 24/4. Hôm đó, trên đường đi làm về, chị Thanh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cú va chạm khiến chị bị đa chấn thương, đụng dập hai lá phổi, phải dẫn lưu màng phổi cấp cứu. Nặng nề hơn cả là chấn thương cột sống gây đứt tủy, liệt hoàn toàn phần thân dưới.

Các bác sĩ phải phẫu thuật khẩn cấp cố định cột sống bằng nẹp vít để giữ tính mạng cho bệnh nhân. Sau nhiều ngày hồi sức tích cực, chị Thanh qua cơn nguy kịch nhưng tương lai phía trước vẫn vô cùng mờ mịt.

Người phụ nữ nằm bất động, xung quanh là các thiết bị y tế hỗ trợ. (Ảnh: Loan Hoà)

Anh Phan Hữu Thái - chồng chị đứng cạnh giường bệnh với khuôn mặt hốc hác, áo quần sờn cũ. Anh kể từ ngày vợ gặp nạn, cả gia đình như rơi xuống vực. “Hôm bác sĩ báo vợ bị liệt tủy hoàn toàn, tôi bủn rủn chân tay. Nhà nghèo quá, không biết lấy đâu tiền cứu vợ”, anh nói.

Ở quê, hai con nhỏ gửi nhờ ông bà và người thân chăm sóc. Con gái lớn mới 14 tuổi đã phải học cách quán xuyến việc nhà, dỗ em ngủ mỗi tối. Từ ngày mẹ nhập viện, cô bé ít nói hẳn. Mỗi lần gọi điện, em chỉ hỏi bố: “Mẹ có đau lắm không?”. Câu hỏi trẻ con ấy khiến người cha nhiều lần nghẹn lời.

Tai nạn bất ngờ kéo theo chuỗi ngày kiệt quệ. Những khoản viện phí liên tiếp dồn xuống gia đình vốn không có tích lũy. Để có tiền chữa trị cho vợ, anh phải chạy vạy khắp nơi vay mượn họ hàng, người quen, gom góp được khoảng 80 triệu đồng.

Số tiền ấy nhanh chóng cạn kiệt sau thời gian điều trị hồi sức tích cực, phẫu thuật và thuốc men. Trong góc hành lang bệnh viện, người đàn ông ngồi bó gối trên ghế nhựa, mắt thâm quầng vì nhiều đêm thức trắng. Anh bảo chưa bao giờ thấy bất lực như lúc này.

“Bác sĩ nói vợ còn phải điều trị lâu dài, tập phục hồi chức năng nữa. Tôi chỉ mong cứu được vợ, còn nợ nần thế nào cũng chịu”, anh nói.

Những ngày nằm viện, chị Thanh gần như phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Mỗi lần trở mình hay thay băng đều cần người hỗ trợ. Từ phụ nữ khỏe mạnh, chăm chỉ, giờ chị phải nằm bất động nhìn trần nhà trắng lạnh.

Các bác sĩ cho biết chấn thương tủy sống hoàn toàn khiến khả năng phục hồi vận động của chị rất mong manh. Hành trình phía trước sẽ kéo dài với nhiều đợt điều trị, tập phục hồi chức năng và chi phí lớn.

Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều người cùng phòng bệnh san sẻ từng suất cơm, chai nước. Có hôm, chị Thanh lặng lẽ quay mặt vào tường khi thấy chồng vét những đồng tiền lẻ còn lại trong túi để mua hộp sữa. “Tôi chỉ sợ thành gánh nặng cho chồng con”, chị nói rồi bật khóc.

Ở quê nhà Nghệ An, căn nhà nhỏ của gia đình chị Thanh nằm lọt thỏm giữa cánh đồng. Tài sản đáng giá gần như không có gì ngoài vài sào ruộng. Những năm gần đây, thu nhập từ làm thuê và đồng lương công nhân giúp cuộc sống đỡ chật vật hơn đôi chút. Tai nạn ập đến quá đột ngột, cuốn phăng mọi hy vọng.

Chưa kể, bố chồng chị từng mắc bệnh tim nặng, phải điều trị kéo dài và mới qua đời không lâu. Trong nhà còn có người em bị tàn tật, không có khả năng lao động. Mọi gánh nặng chi tiêu, thuốc men và sinh hoạt gần như dồn cả lên vai hai vợ chồng với những công việc lao động tự do thất thường.

Người thân cho biết từ hôm chị nhập viện, họ hàng cố gắng hỗ trợ nhưng ai cũng nghèo, chỉ giúp được phần nào. Có người cho vay vài triệu đồng, có người góp chút tiền xe đi lại.

Anh Thái túc trực bên giường bệnh của vợ. (Ảnh: Loan Hoà)

Trong căn phòng bệnh đông người, tiếng máy theo dõi đều đều vang lên giữa không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng. Chị Thanh nằm im, thi thoảng cố nhấc tay lau nước mắt. Người phụ nữ ấy hiểu rằng sau cú tai nạn, cuộc đời mình có thể sẽ không còn như trước nữa.

Điều chị lo nhất không phải nỗi đau thể xác, mà là tương lai của hai con đang tuổi ăn học. Đồng lương công nhân từng giúp gia đình cầm cự nay không còn. Người chồng vốn làm thuê thất thường giờ phải bỏ hết công việc để túc trực bệnh viện.

Mỗi ngày trôi qua là thêm áp lực viện phí, thuốc men và những khoản chi chưa biết xoay xở từ đâu. “Chỉ mong có tiền để tiếp tục chữa trị cho vợ. Còn hai đứa nhỏ nữa, chúng còn cả tương lai phía trước”, anh Thái nói, mắt đỏ hoe.

Giữa bệnh viện lớn nơi mỗi ngày có hàng trăm bệnh nhân ra vào, hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thanh chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện éo le. Phía sau người phụ nữ nằm bất động ấy là cả gia đình đang chới với bên bờ khánh kiệt.

Tai nạn giao thông không chỉ cướp đi sức khỏe của người mẹ 37 tuổi, mà còn đẩy hai đứa trẻ vào những ngày tháng bất an khi tương lai của cả gia đình phủ kín bởi nỗi lo cơm áo và viện phí.

Lúc chiều muộn, điện thoại chị Thanh lại đổ chuông. Đầu dây bên kia là giọng con gái nhỏ: “Mẹ cố khỏe để về với con nhé”. Người mẹ nghèo bật khóc. Đó có lẽ cũng là động lực mong manh nhất giúp chị tiếp tục níu mình ở lại trên hành trình điều trị còn đầy gian nan phía trước.

Ông Phan Hữu Tuấn, trưởng xóm Hưng Lợi 4 xác nhận, gia đình chị Thanh thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. “Gia đình này khó khăn lắm. Hai vợ chồng trước đây đi làm thêm để nuôi cả nhà, giờ chị Thanh gặp tai nạn phải điều trị dài ngày nên gần như bỏ hết công việc”, ông Tuấn cho biết.

Theo vị trưởng thôn, gia đình có ít ruộng nhưng không đáng kể, không có công việc ổn định hay nguồn thu nhập lâu dài. Hiện mẹ già và người em tàn tật vẫn sống cùng gia đình trong điều kiện thiếu thốn.

Ông Tuấn cho biết thêm, sau khi nắm được hoàn cảnh của chị Thanh, bà con lối xóm chủ yếu đến thăm hỏi, động viên tinh thần và hỗ trợ nhỏ lẻ. Địa phương hiện chưa tổ chức kêu gọi quyên góp chính thức vì điều kiện còn hạn chế. “Bà con ở nông thôn chủ yếu hỗ trợ động viên là chính, chứ để có khoản lớn phục vụ điều trị thì rất khó”, ông nói.

