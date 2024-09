Đăng tin sai sự thật mưa lũ, nhiều người bị xử phạt

(VTC News) -

Công an xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà (Lào Cai) vừa triệu tập chủ tài khoản facebook Đoàn Như Quỳnh về việc đăng tải tin sai sự thật liên quan đập thủy điện Cốc Ly gây hoang mang.

Theo đó, tài khoản này đăng bài viết “Đập thủy điện Cốc Ly vỡ rồi” khiến nhiều người dân hoảng loạn, di dời lên đỉnh đồi lánh nạn ngay trong đêm.

Tại cơ quan công an, cô gái này thừa nhận không kiểm chứng chính xác nguồn thông tin trước khi đăng tải lên mạng xã hội gây hoang mang, ảnh hưởng đến công tác phòng chống lụt bão và an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an xã Bảo Nhai triệu tập Đoàn Như Quỳnh (SN 2001) lên làm việc.

Cũng trong những ngày xảy ra mưa bão, ngập lụt, công an toàn tỉnh Bắc Giang xử phạt 4 người lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo đó, ngày 9/9, Công an huyện Yên Dũng phát hiện tài khoản facebook T.G.H đăng bài viết “Liên Chung, Tân Yên vỡ đê rồi, khổ quá cơ”.

Cùng ngày, V.T.T (30 tuổi, trú tại thị trấn Nham Biền) sử dụng tài khoản T.V đăng bài viết “Vỡ đê Lục Nam. Cầu mong mọi người bình an”.

Cả 2 bài viết đều là thông tin bịa đặt, không đúng sự thật gây hoang mang dư luận. Công an huyện Yên Dũng lập hồ sơ vi phạm, xử phạt 5 triệu đồng/người.

Công an huyện Yên Dũng làm việc với V.T.T về việc đưa tin sai sự thật vỡ đê ở Lục Nam.

Còn tại địa bàn huyện Tân Yên, công an phát hiện tài khoản facebook của P.T.M (32 tuổi, ở thị trấn Cao Thượng) đăng bài với nội dung sai sự thật về vỡ đê tại địa bàn tỉnh. Công an huyện lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng.

Tại TP Bắc Giang, công an phát hiện tài khoản facebook của N.T.L (40 tuổi, ở thôn Núm, xã Dĩnh Trì) đăng bài viết “Đê Lục Nam đã vỡ” kèm theo video, hình ảnh đê bị vỡ do nước lũ. Công an thành phố lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng làm việc với trường hợp đăng tin sai sự thật.

Tại Hải Dương, từ chiều 10/9 đến nay, công an các đơn vị, địa phương triệu tập 16 chủ tài khoản facebook trên địa bàn các huyện Cẩm Giàng, Thanh Miện, Nam Sách, thị xã Kinh Môn và TP Hải Dương vì hành vi đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật về tình hình mưa lũ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hải Dương phát hiện, xử lý là 21 trường hợp đăng tin sai sự thật về mưa lũ.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những thông tin trên mạng xã hội, theo dõi thông tin chính thức tại các website, báo chí chính thống của các cơ quan, tổ chức Nhà nước.

Người dân không chia sẻ thông tin trên mạng khi chưa được kiểm chứng chính xác. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật về tình hình thiên tai, bão lũ sẽ bị phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.