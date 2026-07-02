Đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Doha kết thúc

(VTC News) -

Tờ Rueters dẫn lời nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán đưa tin đại diện Mỹ và Iran dành 2 ngày ở Doha để thảo luận về hoạt động giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz và giải tỏa lệnh đóng băng quỹ của Iran, 2 vấn đề quan trọng theo thỏa thuận ban đầu.

Bộ Ngoại giao Qatar thông tin thêm cuộc gặp tiếp theo sẽ diễn ra sau lễ tang của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. Đồng thời, tiết lộ cuộc thảo luận ở Doha đạt được “tiến bộ tích cực” về những vấn đề liên quan đến bản ghi nhớ chấm dứt xung đột hồi tháng 6 và “đang dựa trên những kết quả” của hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ.

Thủ đô Doha, Qatar - nơi diễn cuộc đàm phán Mỹ - Iran. (Ảnh: Reuters)

Tương tự, Trưởng đoàn đàm phán của Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi xác nhận cuộc đàm phán đã kết thúc. Tuy nhiên, cả 2 bên đều không cho biết liệu họ đạt được thỏa thuận giải quyết những khác biệt hay chưa.

Tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết 2 nước đang đạt được tiến triển về giới hạn có thể áp dụng cho chương trình hạt nhân của Iran. “Quá trình phi hạt nhân hóa Iran đang tiến triển tốt. Họ có những cuộc gặp rất tốt và chúng ta sẽ chờ xem”, ông Trump nhấn mạnh.

Tuy nhiên, chương trình hạt nhân không được đề cập trong cuộc đàm phán vốn chỉ mang tính chất kỹ thuật vừa diễn ra tại Doha.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thông tin thêm vấn đề đó sẽ được giải quyết sau. Ông nói với phóng viên: “Rõ ràng chúng tôi lo ngại về vấn đề hạt nhân, chúng tôi sẽ bắt đầu thảo luận về điều đó”.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Qatar, nhà đàm phán Mỹ và Iran cũng có cuộc gặp riêng với nhà trung gian hòa giải của Qatar và Pakistan. Con rể của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff được cử đến khu vực này để tham gia cuộc đàm phán mà Nhà Trắng gọi là “cấp cao” đã không tham dự phiên họp.

Trong khi đó, hai nguồn tin cấp cao của Iran tiết lộ nước này quyết tâm giành được sự công nhận quốc tế về quyền kiểm soát eo biển Hormuz ngay cả khi phải dùng vũ lực và nhiều lần tuyên bố áp phí vận chuyển hàng hải bắt đầu từ giữa tháng 8, sau khi thời hạn miễn phí theo thỏa thuận ban đầu kết thúc.