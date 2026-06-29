  • logo
Xuất bản ngày 29/06/2026 08:38 PM
Cập nhật lúc 08:39 PM ngày 29/06/2026

Ông Trump nói cuộc gặp cấp cao với Iran sẽ được tổ chức vào ngày mai

Phương Anh
Phương Anh
(VTC News) -

Mỹ cho biết, cuộc họp cấp cao về Iran sẽ được tổ chức tại Doha vào thứ Ba (30/6) với sự tham dự của các đặc phái viên hàng đầu.

Theo Reuters, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một cuộc họp cấp cao về Iran sẽ được tổ chức tại Doha vào ngày 30/6 với sự tham dự của các đặc phái viên hàng đầu như Steve Witkoff và Jared Kushner. Trong khi đó, các cuộc đàm phán kỹ thuật cũng sẽ tiếp tục bên lề.

Cụ thể, trong bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Hai (29/6), ông Trump nói rằng Iran yêu cầu một cuộc gặp, và cuộc gặp này sẽ diễn ra tại thủ đô của Qatar. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ngay sau đó, thư ký báo chí của ông Trump, Karoline Leavitt, nói với Fox News rằng ông Witkoff và ông Kushner sẽ tham dự các cuộc đàm phán.

Đặc phái viên Witkoff và Jared Kushner sẽ bay đến Doha để tham dự các cuộc họp cấp cao trong tuần này, khi chúng tôi tiếp tục thảo luận về bản ghi nhớ hợp tác. Bên lề các cuộc đàm phán cấp cao đó sẽ là các cuộc đàm phán kỹ thuật”, bà nói.

Theo quan điểm của chúng tôi, chúng tôi đang thực hiện đúng phần thỏa thuận ngừng bắn. Bạo lực sẽ bị đáp trả bằng bạo lực", bà Leavitt nói thêm.

Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ hợp tác gồm 14 điểm nhằm chấm dứt bốn tháng xung đột vào ngày 17/6, theo đó cả hai bên đồng ý ngừng các hành động thù địch và mở lại eo biển Hormuz, nơi thường vận chuyển một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Nhưng các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng vào cuối tuần qua đe dọa làm đổ vỡ thỏa thuận mong manh này. Việc nối lại đàm phán sẽ diễn ra sau nhiều ngày tấn công và phản công kể từ khi một quả đạn của Iran bắn trúng tàu chở hàng trên eo biển Hormuz, trong khi cả Mỹ và Iran đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Đã có những vụ tấn công vào các tàu thương mại mà Mỹ, dưới sự chỉ đạo của tổng thống, đã đáp trả, và điều đó sẽ tiếp tục xảy ra, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ không thấy điều đó lặp lại. Rõ ràng tổng thống muốn thấy tiến trình hòa bình diễn ra suôn sẻ”, bà Leavitt nói trên chương trình “Fox & Friends”.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Giá vàng nhẫn trơn 24K PNJ hôm nay 29/6/2026 bao nhiêu?
Giá vàng nhẫn trơn 24K PNJ hôm nay 29/6/2026 bao nhiêu?
Dự báo thời tiết 29/6: Miền Bắc mưa to và dông, vùng mưa tập trung ở 8 tỉnh
Dự báo thời tiết 29/6: Miền Bắc mưa to và dông, vùng mưa tập trung ở 8 tỉnh
Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay 29/6: Vùng núi có nơi mưa to đến rất to
Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay 29/6: Vùng núi có nơi mưa to đến rất to
Cái gì càng đầy càng nhẹ, càng vơi càng nặng?
Cái gì càng đầy càng nhẹ, càng vơi càng nặng?
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm