Ngược dòng ngoạn mục, VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm

(VTC News) -

Thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay trải qua một phiên giao dịch đầy biến động. Nối tiếp xu hướng tiêu cực từ các phiên trước, VN-Index mở cửa phiên 16/7 mất gần 13 điểm.

Sau khoảng 2 giờ giao dịch, số mã giảm gấp gần 5 lần số mã tăng. Kết phiên sáng, VN-Index giảm 16,15 điểm (-0,91%) xuống 1.765,97 điểm. Nhóm VN30 giảm gần 14 điểm khi có tới 23 mã giảm và chỉ 6 mã tăng.

Sau giờ nghỉ trưa, áp lực bán tiếp tục gia tăng khiến VN-Index có lúc giảm 23 điểm. Tuy nhiên, đến khoảng 13h30, thị trường bất ngờ đảo chiều khi dòng tiền bắt đáy nhập cuộc mạnh mẽ. Từ vùng đáy trong ngày, VN-Index bật tăng hơn 46 điểm, đóng cửa phiên tăng 22,12 điểm (1,24%), lấy lại mốc 1.800 điểm.

Chỉ số VN30-Index cũng tăng 25,60 điểm (+1,34%) lên 1.941,65 điểm

VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm. (Ảnh chụp màn hình)

Diễn biến của chỉ số được dẫn dắt bởi nhóm vốn hóa lớn. Trong đó, VHM tăng 5%, trở thành một trong những mã tăng mạnh nhất nhóm bất động sản. VIC tăng 2,76%, duy trì vai trò trụ cột của thị trường. Cùng trong nhóm trụ, mã VRE tăng 1,01%. NVL trở thành điểm sáng khi bật tăng 6,75%.

Trong nhóm ngân hàng, HDB tăng 3,04%, STB tăng 2,87%, ACB tăng 2,81%, VND tăng 2,32%, SSB tăng 1,27%, TCB tăng 1,27%, SHB tăng 0,79%, MBB tăng 0,84%...

Ở chiều ngược lại, áp lực bán xuất hiện tại nhiều mã bất động sản như KDH giảm 2,56%, BCM giảm 2,22%, SIP giảm 1,94%, DXS giảm 1,72%, HDC giảm 1,43% và SZC giảm 1,23%.

Ngoài ra, lực cản còn đến từ HPG giảm 0,36 điểm, BSR giảm 0,32 điểm, BID giảm 0,31 điểm, PNJ giảm 0,30 điểm...

Nhóm chứng khoán diễn biến phân hóa song sắc xanh vẫn chiếm ưu thế. Nổi bật nhất là HCM tăng 6,87%, SSI tăng 1,21%, VIX tăng 0,72%, SHS tăng 0,6%. Trong khi đó, VCI giảm 2,46%, MBS giảm 0,98%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài hôm nay gần như cân bằng khi bán ròng còn khoảng 26 tỷ đồng trên HoSE, thấp hơn đáng kể so với các phiên trước. Ở chiều mua, dòng vốn ngoại tập trung mạnh vào nhóm bluechips với VIC (250,65 tỷ đồng), ACB (217,49 tỷ đồng), VHM (153,11 tỷ đồng), HDB (74,53 tỷ đồng). Ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại PNJ (147,67 tỷ đồng), SSI (132,37 tỷ đồng), FPT (94,73 tỷ đồng), VPB (85,30 tỷ đồng), CTG (85,20 tỷ đồng).

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 2,75 điểm (-0,94%) xuống 288,32 điểm. UPCoM-Index tăng 0,14 điểm (+0,11%) lên 126,62 điểm.

Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt hơn 20.000 tỷ đồng.