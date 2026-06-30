Iran tuyên bố không có kế hoạch đàm phán với Mỹ

(VTC News) -

Hôm 29/6, Đài Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei và nhóm đàm phán xác nhận ưu tiên hiện tại của Tehran là đảm bảo thực thi điều khoản của bản ghi nhớ và gây sức ép để đạt được yêu cầu theo thỏa thuận.

Ông Baghaei cho biết Mỹ đã cấp những giấy phép cần thiết liên quan đến Điều khoản 10, bao gồm việc bán dầu và Iran đang tiến hành thực hiện giấy phép đó. Ngoài ra, việc thực thi Điều khoản 11, liên quan đến giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran cũng đang được tiến hành.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. (Ảnh: IRNA)

Theo ông Baghaei, phái đoàn chuyên gia từ Iran sẽ đến Doha vào cuối tuần này. Tuy nhiên, Iran và Mỹ vẫn chưa bước vào giai đoạn đàm phán thỏa thuận cuối cùng. Theo Điều 13 của bản ghi nhớ, các cuộc đàm phán về thỏa thuận cuối cùng chỉ có thể bắt đầu sau khi Điều 1, 4, 5, 10 và 11 được thực thi và những điều khoản đó tiếp tục được thực hiện.

Ông Baghaei cũng nhấn mạnh toàn bộ chuyến thăm của đại diện Mỹ tới Qatar đều không liên quan đến chuyến đi của phái đoàn Iran mà nhằm mục đích theo dõi việc thực hiện bản ghi nhớ, bao gồm cả Điều khoản 11.

Cùng thời điểm, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ tôn trọng cam kết của mình nếu Mỹ cũng làm như vậy, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ trước các mối đe dọa. “Sự hiểu biết lẫn nhau là con đường hai chiều. Nếu phía Mỹ tuân thủ thỏa thuận, chúng tôi cũng sẽ thực hiện cam kết của mình", ông Pezeshkian đăng tải trên mạng xã hội X.

“Cách tiếp cận của chúng tôi đối với những lời phàn nàn vô lý và những lời đe dọa không có căn cứ dựa trên sự hợp lý và phẩm giá con người trong việc ra quyết định cũng như sự phòng thủ quyết đoán, không do dự khi cần hành động”, ông Pezeshkian cho hay.

Hiện tại, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đang trên đường đến Doha, nhưng không rõ liệu ông Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner có cùng đi đến thủ đô Qatar hay không.