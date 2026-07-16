(VTC News) -

Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu, đặc biệt tại các phường có số lượng khách du lịch nước ngoài đến tham quan, lưu trú lớn: Hải Châu, An Hải, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Hội An, Hội Đông, Hội An Tây... khẩn trương kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng, chữ nước ngoài không đúng quy định trên địa bàn.

Đà Nẵng chấn chỉnh biển hiệu sử dụng tiếng, chữ nước ngoài không đúng quy định. (Ảnh minh hoạ)

Trường hợp phát hiện sai phạm, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 83, khoản 1 Điều 92 và Điều 52 Nghị định số 87/2026/NĐ-CP ngày 27/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo để xử lý theo thẩm quyền. Gửi báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 23/7/2026.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu tăng cường công tác quản lý; thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc lắp đặt biển hiệu theo đúng quy định của Luật Quảng cáo.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì kiểm tra, đôn đốc các địa phương xử lý tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng, chữ nước ngoài không đúng quy định. Tổng hợp kết quả xử lý của các đơn vị, địa phương, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/7/2026. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND thành phố để xem xét, xử lý.

Đồng thời, lãnh đạo thành phố giao Thanh tra thành phố tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành quy định của các đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định trên địa bàn thành phố.