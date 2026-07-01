Đi vào tuyến không được Iran chỉ định, tàu container mắc cạn ở eo biển Hormuz

Truyền thông Iran đã đưa tin về sự cố trên, nhưng chưa cung cấp thông tin cụ thể về con tàu bị mắc cạn. Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã yêu cầu các tàu chỉ được lưu thông qua hành lang hàng hải ở phía Nam đảo Larak của Iran. Iran cho biết đây là tuyến ra vào duy nhất được phê duyệt đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz.

Con tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: AA/TTXVN phát

Các vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu thương mại đã làm suy giảm hy vọng hoạt động vận tải biển tại vùng Vịnh sẽ trở lại bình thường.

Vào cuối tuần qua, lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz đã chậm lại sau khi một tàu bị tấn công trên tuyến đường thủy này vào ngày 27/6 và một loạt vụ tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và Iran.

Theo dữ liệu từ công ty theo dõi hàng hải Kpler, tổng cộng 29 tàu chở hàng đã đi qua eo biển Hormuz vào ngày 27/6 và chỉ 12 tàu đi qua vào ngày 28/6, giảm mạnh so với mức 70 lượt qua lại vào ngày 24/6, cũng là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Trung Đông.

Thông tin trên trang mạng MarineTraffic thuộc sở hữu của Kpler cho thấy sau khi một tàu bị tấn công vào sáng 27/6 theo giờ địa phương, các tàu tiếp tục sử dụng hành lang phía Nam qua vùng biển Oman trong vài giờ trước khi lưu lượng giao thông có vẻ chậm lại.

Tuy nhiên, số lượng tàu đi qua có thể nhiều hơn số liệu trên, do trang web này chỉ theo dõi các tàu bật thiết bị phát tín hiệu hoạt động. Tổng số liệu có thể tăng thêm khi các vụ vượt biển được xác định lại, đặc biệt là thông qua hình ảnh vệ tinh.

Đáng chú ý, số lượng tàu vào vịnh Ba Tư cao hơn số lượng rời đi vào cuối tuần, cho thấy xu hướng đảo ngược so với tuần trước, khi các nỗ lực tập trung vào việc sơ tán các thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh.

Ngày 29/6, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này và Oman đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Hỗn hợp Hormuz nhằm thảo luận việc quản lý eo biển Hormuz.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, hai bên đã rà soát các vấn đề liên quan đến eo biển và trao đổi về cơ chế quản lý trong tương lai.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược đối với xuất khẩu năng lượng của vùng Vịnh và là một trong những nội dung then chốt trong đàm phán giữa Tehran và Washington.

Theo biên bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ, Iran sẽ đối thoại với Oman để xây dựng cơ chế quản lý và cung cấp dịch vụ hàng hải tại eo biển Hormuz, với sự tham vấn các quốc gia ven vịnh Ba Tư. Văn kiện cũng quy định việc qua lại eo biển này được miễn phí trong 60 ngày kể từ khi ký thỏa thuận, nhưng cơ chế sau thời hạn này vẫn chưa được làm rõ.