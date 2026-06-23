Iran bác tuyên bố cho phép thanh sát viên hạt nhân hoạt động

(VTC News) -

Hôm 22/6, trả lời hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran sau cuộc đàm phán kỹ thuật Mỹ - Iran tổ chức tại Thụy Sĩ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei phản hồi những nhận xét của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và khẳng định sự tương tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc sẽ dựa trên "Thỏa thuận Bảo đảm" giữa Tehran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

"Các hoạt động giữa Iran và IAEA phù hợp với nghĩa vụ của Iran theo thỏa thuận bảo đảm an ninh, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện theo thủ tục hiện hành và tuân thủ luật do Hội đồng Tham vấn Hồi giáo ban hành cũng như những quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC)", ông Baqaei nhấn mạnh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran)

Trang tin Jamaran của Iran cũng cho biết “không có thỏa thuận nào” được đạt được tại Thụy Sĩ về việc đình chỉ biện pháp trừng phạt để đổi lấy việc mở lại eo biển Hormuz và cho phép tiến hành các cuộc thanh sát hạt nhân.

Những phát biểu của ông Baqaei được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Vance tuyên bố Iran đồng ý cho phép thanh tra hạt nhân quay trở lại nước này như một phần tiến triển đạt được trong cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran tại Thuỵ Sĩ.

Phát biểu với phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock ở Thụy Sĩ, ông Vance mô tả ngày đàm phán đầu tiên diễn ra "rất, rất tốt" và cho biết các cuộc thảo luận đặt nền tảng cho một thỏa thuận cuối cùng có thể đạt được.

"Chúng tôi đặt nền móng rất tốt cho thỏa thuận cuối cùng thành công. Thỏa thuận cuối cùng chính là ngôi nhà... Chúng tôi chưa xây xong ngôi nhà, nhưng chúng tôi đã đặt nền móng thành công để đưa người dân Mỹ đến vị trí tốt đẹp", ông Vance nói.

Các cuộc thảo luận ngoại giao tại Thụy Sĩ nhằm mục đích giải quyết những căng thẳng kéo dài giữa Mỹ và Iran, bao gồm chương trình hạt nhân, hoạt động làm giàu uranium và những lo ngại rộng hơn về an ninh khu vực.

Tuy nhiên, hãng thông tấn IRNA đưa tin Iran không tham gia thảo luận về chương trình hạt nhân của mình trong các cuộc đàm phán và không đồng ý với những cam kết mới.