  • logo
Xuất bản ngày 16/07/2026 04:01 PM
Xuất bản ngày 16/07/2026 04:01 PM

Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 16/7/2026 - XSBDI 16/7

(VTC News) - XSBDI 16/7, trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 16/7/2026, xổ số Bình Định thứ Năm ngày 16/7/2026, xổ số Bình Định 16/7.

Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 16/7/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSBDI 16/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 16/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 16/7/2026 - Xổ số Bình Định thứ 5 ngày 16/7/2026

Xem lại KQXSBDI các kỳ trước

- XSBDI 9/7/2026

Kết quả xổ số ngày 9/7/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định mở thưởng như sau:

XSBDI 9/7, kết quả xổ số Bình Định ngày 9/7/2026.

XSBDI 9/7, kết quả xổ số Bình Định ngày 9/7/2026.

- XSBDI 2/7/2026

Kết quả xổ số ngày 2/7/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định mở thưởng có giải đặc biệt là 709529 và các hạng giải khác như sau:

XSBDI 2/7, kết quả xổ số Bình Định ngày 2/7/2026.

XSBDI 2/7, kết quả xổ số Bình Định ngày 2/7/2026.

- XSBDI 25/6/2026

Kết quả xổ số Bình Định ngày 25/6/2026 có giải đặc biệt là 579093 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBDI 25/6, kết quả xổ số Bình Định ngày 25/6/2026.

XSBDI 25/6, kết quả xổ số Bình Định ngày 25/6/2026.

- XSBDI 18/6/2026

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định công bố kết quả xổ số ngày 18/6/2026 với giải đặc biệt là 191402 và các hạng giải khác như sau:

XSBDI 18/6, kết quả xổ số Bình Định ngày 18/6/2026.

XSBDI 18/6, kết quả xổ số Bình Định ngày 18/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBDI

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Định gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do Công ty XSKT Huế, Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do Công ty XSKT Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do Công ty XSKT Quảng Trị , Quảng Bình và Bình Định quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do Công ty XSKT Ninh Thuận và Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do Công ty XSKT Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty XSKT Khánh Hòa, Kon Tum và Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 16/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm