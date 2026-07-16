Kỳ nghỉ 2/9 kéo dài 5 ngày, nhiều tuyến dự báo sớm hết vé

(VTC News) -

Năm ngoái, người Việt đi đâu dịp 2/9?

Theo dữ liệu Vexere, trong đợt lễ 2/9/2025, lượng vé tàu cho các chuyến khởi hành từ 29/8 đến 4/9 tăng gần 38% so với tuần liền trước, còn vé máy bay tăng gần 58%. Điều đáng chú ý không nằm ở mức tăng, mà ở việc người Việt chọn phương tiện khác nhau cho từng loại hành trình.

Với tàu hỏa, bất ngờ lớn nhất là các chặng ngắn. Vé tàu Hà Nội Hải Phòng tăng gấp 4 lần, Hà Nội – Vinh tăng gần 4 lần so với tuần trước lễ. Đằng sau những con số này là một thay đổi trong cách người Việt lựa chọn phương tiện.

Nhiều gia đình ưu tiên những kỳ nghỉ ngắn ngày ở khoảng cách vừa phải hoặc về quê trong dịp lễ. Nhóm chặng biển như Sài Gòn Nha Trang, các tuyến quanh Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn cũng tăng 35 - 65%.

Tàu hỏa chạy qua đèo Hải Vân, một trong những tuyến đường sắt có cảnh quan đẹp nhất Việt Nam. (Ảnh: Vexere)

Dữ liệu đặt vé tàu lửa trên Vexere còn chỉ ra chiều về căng thẳng không kém chiều đi. Các chặng ngược về thành phố như Nha Trang – TP.HCM, Phú Yên – TP.HCM, Hải Phòng – Hà Nội đồng loạt tăng mạnh vào hai ngày cuối kỳ nghỉ. Những người chỉ lo săn vé chiều đi mà quên chiều về, đến sát ngày thường phải trả giá cao hơn hoặc đổi sang khung giờ xấu.

Ở chiều ngược lại, máy bay tiếp tục chiếm ưu thế trên các hành trình đường dài. Hà Nội – Đà Nẵng ghi nhận mức tăng gần gấp 5 lần, Sài Gòn Thanh Hóa tăng gấp 2,5 lần, trong khi trục Hà Nội Sài Gòn hai chiều tăng 72 – 82%. Cùng đi Đà Nẵng nhưng khách Hà Nội vẫn ưu tiên máy bay, một phần do tuyến tàu Hà Nội – Đà Nẵng hiện chỉ khai thác một đôi tàu SE19/SE20 mỗi ngày với số chỗ hạn chế.

Chặng ngắn đi tàu, chặng dài đi máy bay?

Từ dữ liệu mùa lễ trước, có thể rút ra một nguyên tắc khá đơn giản: khoảng cách càng ngắn, lợi thế càng nghiêng về tàu hỏa. Nếu hành trình kéo dài hàng trăm kilomet, máy bay thường là lựa chọn tiết kiệm thời gian hơn.

Chuyên gia Vexere lưu ý thêm: “Gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi đi chặng ngắn nên ưu tiên tàu, đặc biệt là khoang giường nằm. Nhưng đây cũng chính là loại chỗ hết đầu tiên trong mọi kỳ nghỉ lễ, vì mỗi đoàn tàu chỉ có số khoang nằm nhất định mà nhu cầu đi nhóm dịp lễ lại cao nhất năm”.

So sánh vé máy bay và vé tàu lửa cho cùng một chặng trước khi chốt cũng là thói quen nên có. Với chặng tầm trung như Sài Gòn Quy – Nhơn hay Hà Nội – Đồng Hới, chênh lệch giá giữa hai phương tiện dịp lễ có thể đủ cho một đêm phòng khách sạn.

Đặt vé từ khi nào để giữ chỗ đẹp và giá tốt?

Năm nay, ngành đường sắt đã mở bán vé cho toàn bộ các chuyến khởi hành từ 17/8 đến 30/12/2026 ngay từ đầu tháng 7, bao trùm kỳ nghỉ Quốc khánh. Đi kèm là nhiều chính sách ưu đãi như giảm 10% giá vé lượt về khi mua khứ hồi và giảm 5 – 15% cho khách đặt trước ít nhất 10 ngày trên một số tuyến, với số lượng vé ưu đãi giới hạn trên từng đoàn tàu.

Theo dự báo của Vexere, kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày cùng việc vé được mở bán sớm sẽ khiến nhu cầu đặt vé đến sớm hơn các năm trước. Thay vì tập trung vào một hoặc hai tuần cuối, nhiều hành khách được dự báo sẽ chốt kế hoạch ngay từ tháng 7 và đầu tháng 8 để giữ chỗ và tận dụng các chương trình ưu đãi.

Xu hướng này cũng cho thấy ngày càng nhiều du khách chủ động thiết kế hành trình của mình từ rất sớm, từ việc tìm hiểu điểm đến, so sánh phương tiện đến đặt vé trên các nền tảng trực tuyến. Đây cũng là cách du lịch hiện đại đang dịch chuyển theo hướng “làm chủ hành trình”.

Chuyên gia Vexere khuyến nghị: “Khoang giường nằm trên các chặng có nhu cầu cao và vé máy bay khung giờ đẹp trên trục Hà Nội – Đà Nẵng nên được đặt trước 2 – 3 tuần. Với các chặng ngắn như Hà Nội – Hải Phòng, áp lực không lớn bằng nhưng nhu cầu dịp lễ năm ngoái đã tăng gấp 4 lần, vì vậy hành khách cũng không nên chờ đến tuần cuối tháng 8 mới đặt vé”.

Dữ liệu từ mùa lễ năm ngoái cho thấy người đặt vé sớm không chỉ có nhiều lựa chọn hơn mà còn dễ tiếp cận mức giá tốt, đặc biệt trên các chặng có nhu cầu cao. Với kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày năm nay, lên kế hoạch sớm sẽ giúp hành khách chủ động hơn về lịch trình, chi phí và trải nghiệm của cả chuyến đi.