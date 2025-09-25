Đại gia Đinh Trường Chinh lãnh án 13 năm tù, buộc nộp lại 970 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 25/9, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà) 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cùng tội danh, bị cáo Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng giám đốc Vinafood II) bị tuyên 9 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Vinafood II) nhận 6 năm tù.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX buộc ông Đinh Trường Chinh nộp lại 970 tỷ đồng để sung công quỹ.

TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Đinh Trường Chinh 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. (Ảnh: Lương Ý)

HĐXX nhận định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Tài liệu hồ sơ cùng diễn biến tại tòa thể hiện ông Chinh mua lại 4 khu đất thuộc quản lý của Vinafood II với giá 730 tỷ đồng, sau đó bán lại chỉ trong 33 ngày với giá 1.683 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính 970 tỷ đồng.

Tòa đánh giá hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát lớn tài sản Nhà nước, ảnh hưởng đến trật tự xã hội nên cần xử lý nghiêm khắc.

Bị cáo Chinh giữ vai trò chính, hưởng lợi toàn bộ khoản chênh lệch, chưa khắc phục hậu quả nên mức án cao hơn các đồng phạm. Tuy nhiên, HĐXX cũng cân nhắc tình tiết giảm nhẹ do bị cáo có quá trình công tác, gia đình có công với cách mạng.

Đối với Huỳnh Thế Năng và Nguyễn Thọ Trí, HĐXX xác định các bị cáo đã sai phạm trong việc quản lý, chuyển nhượng đất công, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Trong đó, ông Năng giữ vai trò cao hơn, song cả hai được giảm nhẹ hình phạt vì thành khẩn khai báo và đã khắc phục một phần hậu quả.

Bị cáo Huỳnh Thế Năng bị tuyên 9 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thọ Trí nhận 6 năm tù. (Ảnh: Lương Ý)

Theo hồ sơ, Vinafood II là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, được giao quản lý nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (Quận 1 cũ, TP.HCM). Năm 2010, đơn vị hoàn tất nghĩa vụ tài chính hơn 766 tỷ đồng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giai đoạn 2014-2015, do thua lỗ, Vinafood II có chủ trương bán tài sản để thu hồi vốn. Nắm được thông tin, ông Chinh – đại diện Công ty Việt Hân – gửi văn bản đề nghị mua lại. Để tránh đấu giá, ông cùng ông Năng thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn và thỏa thuận chuyển nhượng 4 cơ sở nhà đất với giá 730 tỷ đồng, gồm 570 tỷ đồng tiền bán tài sản và 160 tỷ đồng dưới hình thức thoái 20% vốn góp.

Trên danh nghĩa, Công ty Việt Hân Sài Gòn triển khai dự án theo công năng được phê duyệt, nhưng thực chất chỉ hợp thức hóa việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Chỉ hơn một tháng sau, ông Chinh bán 99% vốn góp tại doanh nghiệp này cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng.

Để che giấu giao dịch, ông Chinh nhờ bà Trần Ngọc Cẩm Hồng (em họ, quốc tịch Canada) đứng tên trung gian. Ngày 30/1/2016, ông chuyển nhượng 99% vốn góp cho bà Hồng với giá 792 tỷ đồng; hai ngày sau, bà Hồng tiếp tục bán lại cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng. Khoản chênh gần 891 tỷ đồng sau đó được rút tiền mặt và chuyển lại cho ông Chinh cùng Công ty Việt Hân.

Tại tòa, bị cáo Chinh không thừa nhận việc nhờ trung gian cũng như hưởng lợi, song HĐXX khẳng định chứng cứ đủ cơ sở xác định hành vi, buộc nộp lại 970 tỷ đồng.