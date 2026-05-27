Hai cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm nhận hối lộ được giảm án

Sáng 27/5, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga cùng 32 bị cáo trong vụ án xảy ra tại cơ quan này và một số đơn vị liên quan.

HĐXX chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bị cáo Nguyễn Thanh Phong từ 20 năm xuống 16 năm 6 tháng tù tội Nhận hối lộ.

Cùng tội danh trên, bị cáo Trần Việt Nga được giảm từ 15 năm xuống 12 năm tù.

Bị cáo Lê Hoàng (chồng của Nga, cựu Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế) được giảm từ 5 năm xuống 3 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hùng Long (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) được giảm từ 12 năm tù xuống 9 năm 6 tháng tù; Đỗ Hữu Tuấn (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) giảm từ 7 năm xuống 3 năm 6 tháng tù.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga tại toà.

HĐXX cũng tuyên giảm án cho các bị cáo còn lại, với mức án phải chấp hành từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 9 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra, có 6 bị cáo không kháng cáo vẫn được tòa phúc thẩm tuyên giảm từ 3-6 tháng tù.

Tòa phúc thẩm đánh giá bị cáo Phong và Nga có vai trò cao nhất trong vụ án, quyết định việc nhận tiền của cá nhân, doanh nghiệp. Tuy nhiên quá trình xét hỏi cho thấy bị cáo Nga có vai trò thấp hơn Phong.

Cấp phúc thẩm nhìn nhận rằng lần sai phạm này của các bị cáo là rất đáng tiếc sau thời gian dài học tập, phấn đấu.

Tại cấp phúc thẩm, các bị cáo tiếp tục cung cấp thêm nhiều tài liệu mới thể hiện các bị cáo có thái độ ăn năn hối cải cũng như ý thức khắc phục hậu quả. Bị cáo Phong đã khắc phục toàn bộ hậu quả và tự nguyện sung quỹ Nhà nước để khắc phục cho bị cáo khác là 70 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhiều bị cáo đã xuất trình thêm những tài liệu mới bổ sung như có nhiều thành tích trong công tác, gia đình có truyền thống cách mạng, có đóng góp trong xây dựng, phát triển đất nước...

Theo bản án sơ thẩm, trong giai đoạn từ năm 2018 - 2025, một số lãnh đạo, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã lợi dụng quy định pháp luật còn chung chung để hình thành cơ chế "xin - cho", nhận hối lộ có hệ thống trong nhiều khâu quản lý.

Sai phạm chủ yếu xảy ra trong hoạt động thẩm định, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận GMP. Trong đó, việc cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm được "báo giá" từ 5 -10 triệu đồng mỗi hồ sơ, thông qua các cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ trung gian.

Tổng cộng, bị cáo Phong, bị cáo Nga cùng hàng chục cấp dưới đã nhận hối lộ từ 21 cá nhân, doanh nghiệp với tổng số tiền 93,7 tỷ đồng trong cấp giấy tiếp nhận và 12,7 tỷ đồng trong cấp phép quảng cáo và 1 tỷ đồng liên quan giấy chứng nhận GMP...

Về hưởng lợi, tòa xác định ông Phong nhận hối lộ nhiều nhất với tổng số tiền hơn 43,9 tỷ đồng; bà Nga nhận hơn 8,2 tỷ đồng; các bị cáo khác nhận từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.