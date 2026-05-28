Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển dụng 3 nhân viên thực hiện công việc hỗ trợ phục vụ

(VTC News) -

Cụ thể, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tuyển dụng nhân viên thực hiện công việc hỗ trợ phục vụ, cụ thể như sau:

1. Vị trí tuyển dụng

- 01 LĐHĐ có chuyên môn, kinh nghiệm về xây dựng, cải tạo công trình.

- 01 LĐHĐ có chuyên môn, kinh nghiệm về lĩnh vực điện, nước.

- 01 LĐHĐ bảo vệ/lễ tân.

Địa điểm làm việc: Tại 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Trụ sở Đài Tiếng nói Việt nam tại số 58 Quán Sứ (Hà Nội).

3. Điều kiện dự tuyển:

3.1. Tiêu chuẩn chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Hà Nội;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm nhân viên.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển nhân viên:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với lao động hợp đồng (LĐHĐ) có chuyên môn, kinh nghiệm về xây dựng, cải tạo công trình:

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành xây dựng hoặc chuyên ngành phù hợp;

- Độ tuổi: Từ 20 đến 40 tuổi;

- Có kiến thức trong sửa chữa, cải tạo công trình dân dụng, cơ quan; có khả năng đọc, vẽ AutoCAD, lập dự toán hạng mục, theo dõi, giám sát thi công, nghiệm thu khối lượng công việc;

- Ưu tiên có kinh nghiệm, đã từng làm việc tại cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp.

3.3. Tiêu chuẩn cụ thể đối với lao động hợp đồng (LĐHĐ) có chuyên môn, kinh nghiệm về lĩnh vực điện, nước:

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành: Điện tử, Điện công nghiệp, Điện lạnh, Điện - nước hoặc ngành kỹ thuật liên quan;

- Độ tuổi: Từ 20 đến 40 tuổi;

- Có kiến thức lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện, nước, PCCC tại cơ quan, công trình dân dụng;

- Ưu tiên có kinh nghiệm, đã từng làm việc tại cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp.

3.4. Tiêu chuẩn cụ thể đối với lao động hợp đồng (LĐHĐ) có chuyên môn, kinh nghiệm về bảo vệ:

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên;

- Độ tuổi: Từ 20 đến 35 tuổi;

- Có kiến thức trong công tác bảo vệ; thực hiện nhiệm vụ trực, tuần tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào cơ quan;

- Ưu tiên có kinh nghiệm, là bộ đội xuất ngũ (lực lượng vũ trang), đã được đào tạo nghiệp vụ bảo vệ hoặc có kinh nghiệm trong lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

3.5. Tiêu chuẩn cụ thể đối với lao động hợp đồng (LĐHĐ) có chuyên môn, kinh nghiệm về lễ tân:

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành lễ tân, du lịch, khách sạn hoặc các ngành phù hợp;

- Độ tuổi: Từ 20 đến 30 tuổi;

- Có kiến thức, nghiệp vụ lễ tân, tiếp đón khách; kỹ năng giao tiếp, ứng xử lịch sự; tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, chuyên nghiệp; sử dụng được tin học văn phòng cơ bản; có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản phục vụ công việc;

- Ưu tiên có kinh nghiệm, đã làm việc tại cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp; có ngoại hình ưa nhìn, phong thái phù hợp với vị trí lễ tân.

4. Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 04/6/2026.

5. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính, Văn phòng, tầng G tòa nhà 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội.