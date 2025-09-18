(VTC News) -

Sáng 18/9, phiên tòa xét xử ông Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà) cùng các đồng phạm tiếp tục diễn ra tại TAND TP.HCM. Sau phần xét hỏi, đại diện VKSND TP.HCM đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Đại gia Đinh Trường Chinh bị đề nghị 13-14 năm tù, nộp lại 970 tỷ đồng. (Ảnh: Lương Ý)

Theo đại diện VKS, quá trình xét xử xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội. Hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước mà còn ảnh hưởng đến trật tự, kỷ cương xã hội, do đó cần xử lý nghiêm minh để răn đe và phòng ngừa chung.

Cơ quan công tố xác định Đinh Trường Chinh giữ vai trò chính trong vụ án, trực tiếp hưởng lợi 970 tỷ đồng từ việc mua bán đất công sản và đến nay chưa khắc phục hậu quả. Vì vậy, mức án đề nghị đối với ông Chinh được cao hơn các đồng phạm khác.

Bị cáo Huỳnh Thế Năng bị đề nghị từ 9 -10 năm tù và bị cáo Nguyễn Thọ Trí từ 6 -7 năm tù. (Ảnh: Lương Ý)

Tuy nhiên, VKS cũng ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như thái độ thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan tố tụng và đã khắc phục một phần thiệt hại.

Từ những nhận định trên, VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Trường Chinh 13 -14 năm tù; bị cáo Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Vinafood II) từ 9 -10 năm tù và bị cáo Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu Phó Tổng Giám đốc Vinafood II) từ 6 -7 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị tòa buộc ông Đinh Trường Chinh phải nộp lại toàn bộ 970 tỷ đồng đã hưởng lợi bất chính, đồng thời tiếp tục kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án.

Theo cáo trạng, Vinafood II được chỉ định mua nhà, đất số 33 Nguyễn Du cùng các lô 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (quận 1 cũ, TP.HCM) để triển khai dự án. Nếu không thực hiện, công ty buộc phải bán lại thông qua đấu giá.

Tuy nhiên, bị cáo Năng và Trí cùng ông Đinh Trường Chinh đã chuyển nhượng các tài sản này trái quy định, không qua đấu giá, gây thiệt hại cho Nhà nước 970 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Chinh bị cáo buộc là người hưởng lợi toàn bộ số tiền trên.