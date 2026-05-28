Hệ thống điện quốc gia ổn định, không lo thiếu điện dù nắng nóng kéo dài

(VTC News) -

Thông tin với Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh - Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, cho biết, dự báo từ nay đến cuối năm, về cơ bản hệ thống điện quốc gia vẫn đảm bảo cung ứng điện cho người dân và doanh nghiệp.

"Hiện tất cả các nguồn từ thủy điện, thủy điện tích năng, điện gió, nhiệt điện...đã được EVN chủ động tính toán, lên phương án, đảm bảo cung ứng cho sản xuất, tiêu dùng từ nay đến cuối năm. Do đó, dù thời tiết nắng nóng cực đoan dài ngày nhưng sẽ không thiếu điện. Tuy nhiên, cũng có thể một vài khu vực bị ảnh hưởng do quá tải ở một vài thời điểm nhất định, điều này là khó tránh khỏi", ông Dũng nói.

Theo EVN, từ nay đến cuối năm, về cơ bản hệ thống điện quốc gia vẫn đảm bảo cung ứng điện cho người dân và doanh nghiệp. (Ảnh: Bộ Công Thương)

Nói thêm về nội dung này, TS. Ngô Tuấn Kiệt, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Năng lượng, nhận định, với nhu cầu sử dụng lớn như hiện nay, lúc nào ngành điện cũng đối diện nguy cơ thiếu điện. Nhưng nguy cơ này hiện không đến mức quá quan ngại, vì chúng ta đã chủ động được các nguồn cung ứng cho nhu cầu thiết yếu. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp, người dân cũng đã chủ động lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà, giảm mạnh áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Mặc dù vậy, ông Kiệt cho rằng để hạn chế nguy cơ thiếu điện, giải pháp lâu dài và bền vững nhất là phải có cơ chế khuyến khích lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

“Chúng ta đã có chính sách khuyến khích lắp điện mặt trời mái nhà nhưng chưa thực sự hấp dẫn, nhất là vấn đề pin lưu trữ để lưu trữ điện sử dụng vào cao điểm tối. Vì thế cần có chính sách tốt hơn, mang tính đột phá hơn trong hỗ trợ pin lưu trữ để thu hút người dân lắp điện mặt trời nhiều hơn. Có như vậy mới hạn chế được nguy cơ thiếu điện”, ông Kiệt nói.

Hệ thống điện quốc gia ổn định giữa "bão phụ tải"

Theo Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), đợt nắng nóng cuối tháng 5 tấn công diện rộng từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ, đẩy phụ tải điện toàn quốc vào vùng chưa từng có. Tuy nhiên đến thời điểm này, hệ thống điện quốc gia vẫn vận hành ổn định, không xảy ra sự cố diện rộng hay kéo dài. Mọi sự cố phát sinh đều ở mức cục bộ, nhỏ lẻ, được xử lý nhanh, không lan rộng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng thông tin, hệ thống điện đang vận hành trong điều kiện rất căng thẳng. Nhiều đường dây, trạm biến áp rơi vào tình trạng quá tải do nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh trong nắng nóng kéo dài.

Biểu đồ: Đỉnh công suất phụ tải Hà Nội qua các năm (MW). (Nguồn: EVNHANOI)

Trước tình hình đó, NSMO và các tổng công ty điện lực được yêu cầu tăng cường lực lượng ứng trực, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó sự cố. EVN cũng chỉ đạo các tổng công ty điện lực làm việc với khách hàng lớn để điều chỉnh phụ tải tự nguyện, khuyến khích dịch chuyển nhu cầu sử dụng điện ra khỏi khung giờ cao điểm buổi tối.

Ngoài ra, để đạt mục tiêu đảm bảo cung ứng điện cho nền kinh tế và đời sống dân sinh trong cao điểm mùa khô 2026, tập đoàn phối hợp với các đơn vị liên quan đang triển khai đồng loạt các giải pháp.

Cụ thể, công tác chuẩn bị nhiên liệu cho sản xuất điện sẵn sàng đáp ứng theo yêu cầu huy động của NSMO. Các nhà máy nhiệt điện đang duy trì mức tồn kho than cao hơn kế hoạch; nhiên liệu khí và dầu đáp ứng đủ nhu cầu vận hành; các hồ chứa thủy điện duy trì mức nước tốt.

Đối với nguồn thủy điện, các hồ chứa được vận hành linh hoạt, ưu tiên tích nước và phát điện vào khung giờ cao điểm tối.

Với nhiệt điện than, các tổ máy khả dụng được huy động tối đa nhằm tăng dự phòng cho hệ thống. Các đơn vị phát điện được yêu cầu khẩn trương khắc phục sự cố, nâng công suất khả dụng để đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao trong giờ cao điểm tối.

Trong khi đó, các nguồn điện khí và nhiệt điện dầu cũng được huy động linh hoạt. NSMO phối hợp với PV GAS tối ưu nguồn cấp khí, đồng thời chuyển đổi giữa khí nội địa, LNG và dầu DO nhằm bảo đảm khả năng phát điện và giảm chi phí hệ thống.

Một số nguồn điện dầu giá thành cao như Ô Môn I, Thủ Đức, Cần Thơ cũng được huy động để bảo đảm an toàn cung ứng điện.

Ông Phan Tử Giang, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam), thông tin, toàn bộ các nhà máy điện của tập đoàn vẫn đang vận hành theo đúng điều độ hệ thống, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng cao cả về kỹ thuật và nhiên liệu nhằm góp phần cùng ngành điện bảo đảm cung ứng điện.

Còn ông Phan Xuân Thủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), khẳng định, độ khả dụng của các nhà máy nhiệt điện thuộc tập đoàn đều duy trì trên 90%, cơ bản đáp ứng yêu cầu huy động của NSMO.